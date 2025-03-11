卓榮泰：總預算三大窒礙難行 籲立院重啟審查理性對話

立法院今天處理中央政府114年度總預算覆議案，行政院長卓榮泰報告時羅列三大窒礙難行之處，質疑總預算有違憲法權力分立與責任政治原則，且刪減及凍結結果已影響機關正常運作與履行職務；他也提及刪除撥補台電1000億元，將迫使台電面臨調漲電價的壓力，盼立法院以福國利民為念，重啟審議理性對話。

卓榮泰喊話在野，期待能有更多時間理性討論，讓總預算回歸合理，勿針對特定機關、項目，及高額度刪減與凍結，行政院將本於樽節原則，不浪費國家任何資源，也會將過去立法院的提醒和事件謹記在心，期待兩院重新擘劃合理、互相溝通，且為人民期待的憲政運作機制。

立法院日前送出114年度中央政府總預算，審查總報告指出，原列歲出總額為3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元，行政院2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議，立法院上午召開院會進行處理。

行政院報告羅列三項覆議理由，首先，往年總預算案三讀內容，均包含總刪減數及審查後歲出總額，此次並未宣讀；依本次宣讀內容計算刪減2076億餘元， 但經主計總處計算，僅刪減1439億餘元。行政院未宣讀總刪減數及審查後歲出總額，造成審查後歲出數額有爭議，難以執行。

另針對審查通案統刪數不低於939億7500萬元，扣除已核實通刪數303億餘元，尚須由行政院自行調整刪減數636 億餘元。由於數額過於龐大，影響施政整體資源配置及施政計畫內容的變動，實質上妨礙行政權行使，有違行政立法權力分立，導致政策成敗無所歸屬，責任政治難建立。

此外，行政院報告指出，立院通過的總預算案與預算法第49條，行政院審議歲出預算應就機關別、政事別及基金別決定的規定不符，且因金額龐大，行政院亦無法調整因應或補足，執行上顯有窒礙。

第二，本次總刪減數比前3年平均增加6倍，刪減程度 已衝擊業務運作，部分刪減提案的刪減數已逾原編預算案數，顯不合理，刪減凍結集中特定機關業務費，已影響該等機關基本運作維持，刪減集中特定項目，弱化國際連結與影響民眾權益資訊傳達。

第三，預算凍結金額比前3年平均增加9倍，不確定性大幅提高，不利相關標案及業務推動，多項凍結案的解凍條件難以達成，造成機關運作無法延續，原民會預算凍結案違反司法院釋字第391號解釋，逾越憲法賦予行政院預算審議權限；主決議要求各機關政策宣導費用，單一廠商得標金額不得超過5%，違背政府採購法立法目的。

另針對立法院刪除撥補台電1000億元，卓榮泰指出，這將造成台電公司只能以舉債或再調漲電價因應。但台電公司因負債比超過9成，舉債空間有限，若最後被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲，國人生活負擔加重，並且也將對我國產業競爭力造成不利影響。

卓榮泰提到，撥補台電1000億元是補貼2022至2024年間，因俄烏戰爭導致燃料價格上漲，台電先行吸收民生電價造成的虧損，光住宅及小商家民生用電成本，台電就吸收約2600億元，2024年底台電累積虧損更逾4200億元，

為確保台灣在經濟發展、能源供應、民生及國家安全等各面向穩定發展，卓榮泰說，補貼台電持續抑低通膨、並維持供電穩定仍屬必要；目前立院尚未同意去年度追加預算補助台電一案，今年度總預算案的補助若仍無法獲得支持，將迫使台電面臨調漲電價壓力，影響民生產業甚鉅，敬請行政院以福國利民為念，再次審議。

卓榮泰期盼，透過預算案覆議的憲政程序，行政、立法兩院攜手合作，立委能以人民福祉為依歸，重新審視今年度總預算案，確保政府能順利推動各項福國利民政策、全力照顧人民、全速發展經濟，讓國家繼續穩定向前行。