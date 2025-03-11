普發現金1萬元立院一讀！陳其邁：不應該是常態

去年度國家超徵稅收創新高，國民黨主張還稅於民，提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，明定普發1萬元，成功一讀付委審查。高雄市長陳其邁今受訪回應，普發現金應基於國家整體財政、區域平衡、國內消費等因素考量，強調「不應該是常態（發放）」。

陳其邁表示，對於普發現金1萬元，行政院應基於國家整體財政，考量必要行政支出、中央對地方的補助，區域平衡等因素，或是基於整體稅收穩定、國內消費，做通盤考量，才能規劃是否要發放，「普發現金以整體財政來看，不應該是常態」。

2024年國庫稅收超徵金額創新高，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元，並計畫推動修法，讓「還稅於民」法制化，行政院長卓榮泰月初允諾「朝這個方向走」，國民黨更端出《稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案》，並於院會一讀付委，立法院財委會昨召開還稅於民公聽會，引發多位學者及藍綠立委交鋒。

國民黨立院黨團推「還稅於民，普發現金」，財委會召委賴士葆昨召開「稅收超徵、還稅於民」公聽會，討論已一讀的「超徵發放現金特別條例」草案，以及修正「預算法」，將還稅於民法制化。雖然行政院對法制化持反對態度，但對於今年一次性普發現金1萬元的特別條例，則表示有討論空間。

針對普發現金的執行時程，行政院主計長陳淑姿回應，若立法院於5月通過特別條例，行政作業時間約需三個月。賴士葆推估，代表通過後最快8月發放，不過還是會爭取發放時間再加速。