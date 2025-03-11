快訊

來搶便宜資費！5G上網吃到飽388 4G不限速500有找

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬元立院一讀！陳其邁：不應該是常態

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，行政院應基於國家整體財政，考量必要行政支出、中央對地方的補助，區域平衡等因素，或是基於整體稅收穩定、國內消費，做通盤考量。記者宋原彰／攝影
陳其邁表示，行政院應基於國家整體財政，考量必要行政支出、中央對地方的補助，區域平衡等因素，或是基於整體稅收穩定、國內消費，做通盤考量。記者宋原彰／攝影

去年度國家超徵稅收創新高，國民黨主張還稅於民，提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，明定普發1萬元，成功一讀付委審查。高雄市長陳其邁今受訪回應，普發現金應基於國家整體財政、區域平衡、國內消費等因素考量，強調「不應該是常態（發放）」。

陳其邁表示，對於普發現金1萬元，行政院應基於國家整體財政，考量必要行政支出、中央對地方的補助，區域平衡等因素，或是基於整體稅收穩定、國內消費，做通盤考量，才能規劃是否要發放，「普發現金以整體財政來看，不應該是常態」。

2024年國庫稅收超徵金額創新高，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元，並計畫推動修法，讓「還稅於民」法制化，行政院長卓榮泰月初允諾「朝這個方向走」，國民黨更端出《稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案》，並於院會一讀付委，立法院財委會昨召開還稅於民公聽會，引發多位學者及藍綠立委交鋒。

國民黨立院黨團推「還稅於民，普發現金」，財委會召委賴士葆昨召開「稅收超徵、還稅於民」公聽會，討論已一讀的「超徵發放現金特別條例」草案，以及修正「預算法」，將還稅於民法制化。雖然行政院對法制化持反對態度，但對於今年一次性普發現金1萬元的特別條例，則表示有討論空間。

針對普發現金的執行時程，行政院主計長陳淑姿回應，若立法院於5月通過特別條例，行政作業時間約需三個月。賴士葆推估，代表通過後最快8月發放，不過還是會爭取發放時間再加速。

國民黨 立法院 行政院

延伸閱讀

谷立言稱可提供台灣核能 賴士葆：讓民進黨改變非核政策不是壞事

影／推動普發現金法制化 賴士葆：確保人民共享經濟成長紅利

台積電高雄建廠 陳其邁：均按計畫進行

總預算、財劃法覆議案 陳其邁盼在野黨冷靜思考

相關新聞

普發現金1萬元立院一讀！陳其邁：不應該是常態

去年度國家超徵稅收創新高，國民黨主張還稅於民，提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，明定普發1萬元，成功一讀付委...

施壓醫院的不是洪孟楷？中市議員指名他：怕被罷免找背鍋

國立台灣大學附設醫院婦產科醫師施景中日前爆料，有遭到連署罷免的國民黨立委施壓醫院，還把國健署長、健保署長等官員叫到辦公室...

【重磅快評】「XX權威」不是護身符 專家別自甘成側翼

針對立委的大罷免正酣，台大婦產科名醫施景中忽在自己臉書發文，稱有位在大型教學醫院擔任主任的好友跟他說，某位立委助理日前帶...

立院將處理覆議案 林右昌喊話朱立倫、黃國昌懸崖勒馬

立法院今、明天將接續處理114年度中央政府總預算、財劃法修法覆議案。民進黨秘書長林右昌今天在臉書表示，明知機會渺茫，但民...

非洪孟楷？遭點名施壓醫院好大官威 羅廷瑋：抹黑造謠

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某遭罷藍委對醫護耍官威，國健署長、健保署長及醫院高層被叫去「亂罵一通」，有網友猜是藍委洪孟...

川普予取予求不只賴政府難招架 國民黨角色也尷尬

美國總統川普日前與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮撕破臉大吵，引發國內重新關注「今日烏克蘭、明日台灣」；接著川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日的前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。國民黨人士表示，川普「拔一毛而利天下，不為也」的性格顯露無遺，賴政府被予取予求；但相同的，國民黨也是角色尷尬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。