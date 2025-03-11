柯文哲奔喪戒護法警達8人 法務部：按規定辦理
前民眾黨主席柯文哲因父親過世昨（10日）返家奔喪，但過程由多名法警戒護，引發外界討論。法務部長鄭銘謙今（11日）在立法院受訪表示，戒護柯文哲去參加其父親的告別式都是按照規定辦理。
柯文哲涉京華城等案遭羈押，他的父親柯承發病逝，昨天舉行告別式，柯文哲由多名法警戒護返回新竹市參加家祭，全程沒上手銬、腳鐐，與家人共同送柯爸最後一程；但柯文哲奔喪過程有8名法警近身戒護，引發外界討論。
立法院今天召開中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案的全院委員會，鄭銘謙在進入議場前接受媒體訪問。
對於外界質疑柯文哲奔喪時太多戒護人員，鄭銘謙表示，這是現場狀況，戒護柯文哲去參加其父親的告別式都是按照規定辦理。
媒體詢問，柯文哲奔喪時家祭待83分鐘，給予的時間是否相對寬容。鄭銘謙表示，這都是在規畫的時間內。
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