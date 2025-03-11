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將下鄉宣講？卓榮泰：覆議案通過與否都要向國人說明

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影

民進黨預計12日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」，行政院長卓榮泰也在講者之列。卓榮泰今天赴立院進行施政總質詢會前受訪表示，有任何活動、機會，在適當安排時間下，都會向國人就總預算案做說明，但目前專心在準備覆議案，還沒安排時程。

卓榮泰指出，到此刻為止，他仍全心全在意準備總預算案、財劃法二項覆議案報告，盼能準備充分向立法院說明。目前心裡做期待的，就是這兩項覆議案有重新審視機會，讓國會更充分瞭解行政院編訂預算的可行之處。

卓榮泰說，無論覆議案成立或不成立，政府都有必要向國人說明。若通過，未來如何執行國家重大建設；若未通過，也必須要說明，在未來執行總預算的各種窒礙難行，因為確實被刪減、凍結金額相當多。

卓榮泰 總預算 覆議案

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