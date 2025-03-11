快訊

資生堂年度營收大虧24億 學者分析原因：前社長失算了

逃兵又爆教唆傷害 王大陸當兵3月13日報到役期1年

美股重挫 台股開盤跳水失守22000大關 台積電5分鐘大跌28元

卓榮泰：若有新核能技術 期待保持更多機動性對話

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影

美方關注台灣能源議題，行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，會前受訪表示，若有新的核能技術，期待和各個先進技術的擁有者、開發者，保持更多機動，能主動性對話、研究。

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報專訪指出，能源是許多台灣及美國公司非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，美國作為全世界最大能源出口國，可作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。

卓榮泰指出，我國和包括美國在內的民主同盟國家，在經貿、文化都一直扮演著可信賴盟友，台灣是能源需要靠進口國家，政府目前全力發展綠能，也把國內燃煤機組，轉化為燃氣機組，以減碳為優先，淨零為目標。

卓榮泰表示，關於核能的問題，傳統的核能基於「核管法」規定，核三廠二號機組在5月將除役，會在法律規定下進行必要程序。卓說，雖然立院有在進行相關修法，但都還沒到最後程度。

卓榮泰指出，新的核能技術，不排除在核能安全、社會有共識、核廢料能處理的狀況下，和世界合作。也謝謝世界各國對台灣的重視，台灣作為重要產業鏈供應國家，不容許在能源上發生問題，政府對產業有責任，台灣對全世界也有責任。

卓榮泰 核能 美國在台協會

延伸閱讀

立院將處理覆議案 林右昌盼朱立倫黃國昌懸崖勒馬

經長郭智輝再為失言鞠躬致歉 強調政府與台積電有密切聯繫

郭智輝鞠躬致歉：造成唐氏症病友企業困擾表達最深歉意

【重磅快評】賴清德拚出場橋段華麗 林右昌恐怕不給力

相關新聞

立院將處理覆議案 林右昌盼朱立倫黃國昌懸崖勒馬

立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨秘書長林右昌今天說，明知機會渺茫，但民進黨還是期盼藍白兩黨能同意覆議...

谷立言：美可作台灣可靠的能源來源

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報專訪指出，能源是許多台灣及美國公司非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，...

沈伯洋被指收受AIT資助 侯漢廷籲國安單位調查

台北市議員侯漢廷指出，黑熊學院創辦人、現任立委沈伯洋在二○二二年曾表示，美國在台協會（AIT）曾資助黑熊學院辦基礎營，錢...

卓榮泰：若有新核能技術 期待保持更多機動性對話

美方關注台灣能源議題，行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，會前受訪表示，若有新的核能技術，期待和各個先進技術的擁有...

台南最疼愛民進黨 謝龍介： 卻種滿光電板、搞黑金

國民黨立委謝龍介昨天在臉書直播談民進黨黑金、光電案，為台南鄉親感到不捨；他表示民進黨在台南執政32年，台南最疼愛民進黨，...

【專家之眼】為什麼學習歷程是偽善？輔萬物之自然

日前，簡立凱在他的臉書「工程師的存股致富之路」發文，為了讓他的姪女順利考上國立大學，他「提前兩年研究遊戲規則」，結果得出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。