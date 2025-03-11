快訊

資生堂年度營收大虧24億 學者分析原因：前社長失算了

逃兵又爆教唆傷害 王大陸當兵3月13日報到役期1年

美股重挫 台股開盤跳水失守22000大關 台積電5分鐘大跌28元

聽新聞
0:00 / 0:00

台南最疼愛民進黨 謝龍介： 卻種滿光電板、搞黑金

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
國民黨立委謝龍介昨天在臉書直播談民進黨黑金、光電案，為台南鄉親感到不捨。記者袁志豪／翻攝
國民黨立委謝龍介昨天在臉書直播談民進黨黑金、光電案，為台南鄉親感到不捨。記者袁志豪／翻攝

國民黨立委謝龍介昨天在臉書直播談民進黨黑金、光電案，為台南鄉親感到不捨；他表示民進黨在台南執政32年，台南最疼愛民進黨，結果現在台南卻種滿光電板，官員搞黑金。他說如果調查權在他手上，他敢挑戰民進黨，他會把該抓的人都抓起來關。

謝龍介昨天指出「台南最疼愛民進黨，台南卻種滿光電板，你說我怎麼沒去提告？民進黨貪汙那是賴清德自己說的，黑金，我有去告啊，你沒看陳凱凌被抓去關了，陳啟昱被抓去關了，起訴了。」

謝龍介說，「調查權如果在我手上，還會關更多人，我敢挑戰他們民進黨，你們不要生氣，因為黑金是事實嘛！因為你不一定是台南人，你到我們西海岸去看看，你能不能用同理心跟我說，你用我們台南鄉親的心情來想。」

民進黨在台南執政32年，中央執政一次8年，現在執政9年，謝龍介表示，「我的故鄉，台南，最疼愛民進黨的，結果他們對這城市這樣，有公平嗎？」

據了解，謝龍介提及事件背景為賴清德總統2023年競選黨主席，在台南造勢大會遭黨員怒批黑金、派系內鬥時，賴對著市長黃偉哲、黨內立委、市議員等民代說出「屁股有幾根毛大家都知道」，並率黃偉哲及現場民意代表起身深深一鞠躬，向台南市民道歉

至於陳凱凌則為台南市經發局前局長，因接受酒店飲宴及性招待等涉及貪瀆案，一審被判刑8年，二審改判6年5月；另外，台鹽前董事長陳啓昱等人「五鬼搬運」造成台鹽及台鹽綠能損失近4億元，台南地檢署日前依證交法及公司法等罪，對陳啓昱求處12年徒刑。

台南 民進黨 謝龍介

延伸閱讀

陳亭妃稱被恐嚇對方否認 謝龍介：選舉不要選到沒人性

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

陳啓昱涉光電弊案求刑12年 謝龍介：勿辦成陳凱凌案第二

中央總預算凍結率幾乎超過5% 謝龍介請綠營不要打泥巴戰欺騙人民

相關新聞

立院將處理覆議案 林右昌盼朱立倫黃國昌懸崖勒馬

立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨秘書長林右昌今天說，明知機會渺茫，但民進黨還是期盼藍白兩黨能同意覆議...

谷立言：美可作台灣可靠的能源來源

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報專訪指出，能源是許多台灣及美國公司非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，...

沈伯洋被指收受AIT資助 侯漢廷籲國安單位調查

台北市議員侯漢廷指出，黑熊學院創辦人、現任立委沈伯洋在二○二二年曾表示，美國在台協會（AIT）曾資助黑熊學院辦基礎營，錢...

卓榮泰：若有新核能技術 期待保持更多機動性對話

美方關注台灣能源議題，行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，會前受訪表示，若有新的核能技術，期待和各個先進技術的擁有...

台南最疼愛民進黨 謝龍介： 卻種滿光電板、搞黑金

國民黨立委謝龍介昨天在臉書直播談民進黨黑金、光電案，為台南鄉親感到不捨；他表示民進黨在台南執政32年，台南最疼愛民進黨，...

【專家之眼】為什麼學習歷程是偽善？輔萬物之自然

日前，簡立凱在他的臉書「工程師的存股致富之路」發文，為了讓他的姪女順利考上國立大學，他「提前兩年研究遊戲規則」，結果得出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。