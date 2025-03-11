【專家之眼】為什麼學習歷程是偽善？輔萬物之自然

日前，簡立凱在他的臉書「工程師的存股致富之路」發文，為了讓他的姪女順利考上國立大學，他「提前兩年研究遊戲規則」，結果得出他「打算幫姪女做完學習歷程所有文件和影片…，這就是家庭資源的優勢。」他做對了嗎？

根據兒福聯盟所做的《2023台灣國高中生心理健康調查》，高達76.9%的國高中生有課業困擾，有近兩成(19.6%)學生有疾病困擾，有一成七憂鬱程度為嚴重以上，其中，二成三(22.9%)的高中生嚴重憂鬱，極為嚴重憂鬱超過一成(12.1%)，可見，國高中生的身心狀況是一大問題，他們很可能是目前教育政策之下的主要受害者。

無論是課業、人際關係、健康、家境拮据還是親子關係，青少年總會面臨各式難題，如何讓學生有能力去面對這些壓力，這才是教育部門在規劃政策時，必須先考慮的事項。

怎麼做呢？老子說：「輔萬物之自然而不敢為」，什麼是「自然」？陳鼓應、任繼愈都說是「自然發展」，非也。「自然」是指本來面目，「之自然」就是找回自己。又什麼是「為」？為就是干涉。「輔萬物之自然而不敢為」這句話告訴我們，教育部門只是輔助的角色，不能反客為主。請問，學習歷程這個政策有得到學生和家長的同意嗎？當然沒有，是一個粗暴的政策。

學習歷程就是教育部門所做的一件偽善。為什麼要做學習歷程？官方說法：「記錄學生在高中階段時的學習表現。透過學生學習歷程檔案，能更真實呈現學生的學習軌跡、個人特質、能力發展等，補強考試之外無法呈現的學習成果。藉由定期且長時間的紀錄，更能大大減輕學生在高三升學時整理備審資料的負擔」，說得煞有介事，其實都是胡扯。事實上，學習歷程無助於學生「之自然」，而是扯後腿，製造更多身心不健康的學生而已。兒福聯盟所作的調查報告就是佐證。

正如同政策引導人民的善惡，取材方式必然引導學生的應對方式。因此，所有人都會去「研究遊戲規則」，而不是只有簡立凱。問題是，這個Game有必要嗎？

為什麼學習歷程一點都沒有必要？理由1：學習歷程不能證明任何東西。首先，個人的學習軌跡有必要讓別人知道？一點都沒有。這裡特別強調「必要性」。事實上，這已經涉及隱私權的侵犯。此外，有做的就比沒做的優秀？做得好的比做得不好的優秀（假設都沒有代筆捉刀）？上述兩者之間有必然的關聯性嗎？一點都沒有。既然沒有，為什麼要浪費學生的時間？

理由2：短期來看，無助於學測成績。理由是學生要花2年半的時間準備學習歷程檔案，這些時間完全可以做更有效率的利用，例如拿去背誦英文單字，多背500個英文單字，提高英文考試成績應該沒有問題，卻被迫拿去做無用之功，分數反而掉了。

理由3：長期來看，對教育目的沒有幫助。教育其實只有一個目的，那就是「之自然」。製作學習歷程，能幫助學生看到自己的什麼嗎？就算能看到什麼，是因為製作了「學習歷程」？當然不是。可是，偏偏教育部門做了這樣無理的規定，是在壓迫學生。

理由4：剝奪學生的自由時間、阻礙學生的自由發展。做學習歷程要花很多時間，尤其對於弱勢學生，因而形成了排擠效應。本來可以用於「之自然」或睡覺、放空、玩耍、旅遊、交友或社團活動，都因此而減少或不可能。

理由5：加重家長負擔。當孩子連睡眠時間都不夠，怎麼可能去整理學習歷程？這時候，家長就得出面。然而，家長也很忙，還要挪出時間幫孩子做「不義作業」，這難道是該有的教育政策嗎？

理由6：加重老師負擔。高中老師並非閒差。在108課綱之下，高中老師需要花比以前更多心思去設計課程，並提供相關輔導，還要幫學生認證，現在又多了學習歷程，需要額外花心力。年改之後，老師的待遇就已經大不如前，如今又增加新任務，教學環境日益惡劣，難道這就是決策者所希望看到的？

理由7：加重教育部門官員的負擔：為了執行自以為內行的決策者的不義政策，中央文官以及地方官員被迫奉命行事，因而該做的沒時間做，把時間全部用來交差都還不夠，導致生活沒品質、沒尊嚴，以至於公務員離職人數大增，報考人數大減，難道不是？

理由8：惡化貧富差距。黨二代有較多的資源，窮人沒有資源，翻身更為困難。學習歷程檔案等於變相要求學生額外參加課外營隊、競賽，但參加這些活動經常所費不貲，這對於沒錢參加的學生非常不公平，同時是對貧窮家庭的二次傷害，非常可惡。

公平是最高的價值。有了公平，問題都解決了；失去了公平，麻煩就會沒完沒了。整個多元入學方案，包含學習歷程檔案，都在「促進不公平」，為權貴子弟開後門、固化階層，它除了破壞台灣的競爭力之外，對台灣沒有任何好處。