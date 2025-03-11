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沈伯洋被指收受AIT資助 侯漢廷籲國安單位調查

聯合報／ 記者洪子凱黃婉婷／台北報導
民進黨立委沈伯洋（左一）創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，拿出學歷證明和美國房產資料佐證自己的清白。記者林俊良／攝影
民進黨立委沈伯洋（左一）創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，拿出學歷證明和美國房產資料佐證自己的清白。記者林俊良／攝影

台北市議員侯漢廷指出，黑熊學院創辦人、現任立委沈伯洋在二○二二年曾表示，美國在台協會（AIT）曾資助黑熊學院辦基礎營，錢還進入他個人帳戶，質疑沈違反國安法，呼籲國安單位調查，也喊話要沈應辭立委。

侯批評，沈伯洋成為「美國在地協力者」，呼籲國安法不可髮夾彎辦藍不辦綠，賴清德總統應說清楚，綠營內部還有多少接受美國資助的人。

沈伯洋昨天回應，他當時為學者身分，做研究拿各國補助很正常，有時是以他個人名義申請，有時則以他創立的組織，他反諷說，自己也拿過台北市府研究案，難不成就變前市長柯文哲側翼？

侯漢廷指沈在二○二二年九月一場會議，親口證實AIT曾資助黑熊學院舉辦基礎營，錢還進入他個人帳戶。沈還提及「當然大家不要講出去，現在大家都在同一個公司裡面就可以講，當時資助我們滿重要的就是AIT。」

音檔中，沈伯洋說，AIT不一定會一直資助，所以開始募資，「一開始算滿順利就是到一兩百萬，但到兩百萬停了很久，被黃士修攻擊很慘，也因為他的攻擊被更多人注意到，更重要是中國飛彈打過來對我們有很大幫助。」

侯漢廷質疑，沈伯洋收AIT錢給予什麼作為回報，若台美發生利益衝突，是否支持台灣，若支持美國就是親美賣台。

國安法 沈伯洋 黑熊學院

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