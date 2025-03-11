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冷眼集／政策牛肉大放送 勿忘務實為上
立法院新會期伊始，朝野罕見不將焦點放在政治法案，而是紛紛端出民生牛肉，要比「誰更關心選民」。在大罷免浪潮下，藍綠立委都成為箭靶，各自忙於保住席次的同時，也試圖用政策討好選民，讓這個會期儼然成了「福利大放送會期」。
國民黨延續「還錢於民」主張，將超徵稅收發還全民，力推普發現金一萬元，並力拚恢復勞工七天國定假日，訴求勞工權益；民進黨則推家電減免貨物稅、延長育嬰津貼及各項照顧法案，以及助攻中小企業轉型、投資的法案，透過減稅與擴張福利爭取支持。
這些民生政策，表面上對選民有利，背後動機卻令人玩味。朝野此時「比誰更民生」，是真的關心選民，還是試圖緩解罷免仇恨情緒，挽救自身選情？而當政策成為政治攻防的籌碼，是否真的能長遠造福民眾，而不是一次性政策買票？
再者，這些政策是否經過完整評估，或只是變成短期利益考量？例如恢復七天假，對企業人力成本影響為何？稅收超徵就拿來普發現金，會不會過度僵化？
對於外界質疑可能淪為罷免壓力下的「討好式立法」，儘管藍綠都稱「早就在做」，但已有學者示警，立委不該將民生政策視為籌碼獲取政治紅利。因為，端出政策牛肉固然讓民眾欣喜，但要務實、可行，還須更細緻的討論。
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