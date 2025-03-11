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朝野競推民生法案 藍：綠早該跟進

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導

立法院新會期開議，朝野競相端出民生法案，被解讀為力抗「罷免會期」，強化討好選民。學者認為，此舉有助穩住基層支持者，也有助於罷免動員，爭取更多選民認同。綠營指出，執政團隊向來著重顧好人民，立場沒變；藍營則說，綠營早該跟進「福國利民」。

本屆立法院朝小野大，前兩會期朝野對抗激烈，春節後展開的大罷免潮更是遍地烽火。藍綠本會期紛紛端出民生法案，國民黨推普發現金一萬元、還勞工國定七天假，民進黨主打民生經濟牌，著重聚焦支持產業發展、擴大社會照顧及強化安全韌性，以及多項優惠措施延期。

中山大學政治所榮譽退休教授廖達琪指出，歷經國會改革等憲政法案，立院前兩會期幾乎沒有民生法案，加上總預算案存有多項爭議，執政黨宣傳刪減預算波及民生，國民黨當然要推出有感政策，並提醒執政黨回歸民生議題，而國民黨提出「還錢於民」後，民進黨當然也要做出比較。

廖達琪指出，朝野相互競逐，當然牽涉大罷免動員能量，各自護盤外，也有助政黨動員，背後的真正原因，還是來自總預算案的僵局，雙方各自要捍衛政黨路線。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤強調，執政團隊向來致力顧好國家、顧好人民，新政府上台後，接連提出打詐四法、運動部等民生法案，儘管在藍白以政爭優先下有所拖延，還是努力推動通過，本會期所提法案也秉持一貫立場。

對於民進黨立委李坤城批藍營想撒幣救罷免，國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨去年至今都在政治操作，欺負全國人民；國民黨團首席副書記長羅智強則酸，綠營早該跟進藍營提出政院版福國利民的法案，而非只有個別委員提案。

國民黨 民進黨 罷免

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