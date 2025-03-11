聽新聞
0:00 / 0:00

立院公聽會／普發現金 政院：不宜常態化

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

立法院財委會昨召開還稅於民公聽會，引發多位學者及藍綠立委交鋒，綠營立委質疑藍營是為緩解大罷免國民黨立委賴士葆表示，還稅於民合情合理，政府做了，對大家都加分。行政院等政府單位認為，對於藉特別條例一次性發放現金可討論，但法制化、常態化普發現金則不宜。

國民黨立院黨團推「還稅於民，普發現金」，財委會召委賴士葆昨召開「稅收超徵、還稅於民」公聽會，討論已一讀的「超徵發放現金特別條例」草案，以及修正「預算法」，將還稅於民法制化。

高科大科法所教授羅承宗認為，普發現金徒耗雙重公務資源，仍應還債優先。政治大學財政系主任陳國樑也說，超徵本質是「估計誤差」，不表示財政有餘裕，過去普發現金是打開「潘朵拉的盒子」。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝批評，政府超拿經濟成長果實，增加民眾租稅負擔，且政府說要拿去還債，結果兩度沒達標，其它也都低標。東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬認為，超徵還債應看整體情況，仍應兼顧公平正義，且虧損是政府政策所致，怎拿人民納稅錢貼補？

國民黨立委李彥秀認為，很多民眾聽到普發現金拍手叫好，執政黨也曾說經濟成效好、應全民共享，而每次發錢確實都帶動經濟成長。民進黨立委李坤城則批，「超徵」是誤導，應為「超估」，依法本就要優先還債，國民黨不要因為有大罷免就大撒幣。賴士葆認為，不用將法案跟罷免連結，福國利民政策最後也由行政部門做，對大家都是加分。

行政院常務副秘書長李國興表示，稅課收入預算編列具不確定性，且現行法制應優先還債，不宜常態化或法制化普發現金；財政部次長李慶華也說，會再精進稅收估測，賦稅實徵數並非全部都劃歸中央政府，且課稅優於預期不等同財政賸餘；主計處長陳淑姿也說，實徵數超過預算數額時須先彌平差短，且須於七月審計部審定後才可運用。

兼任公聽會主席的賴士葆經詢問確定，政院等單位接受討論特別條例而不支持法制化，若於五月通過條例，最快八月就可發放。不過他也說，陳淑姿有跟他說法制化可加但書，比如加入天然災害等若干限制，因此接下來無論是特別條例或法制化，應都能順利推動。

國民黨 罷免 賴士葆

延伸閱讀

影／普發現金常態化？ 政院：不反對一次性發放但反法制化

谷立言稱可提供台灣核能 賴士葆：讓民進黨改變非核政策不是壞事

影／推動普發現金法制化 賴士葆：確保人民共享經濟成長紅利

烏克蘭曾是核武大國⋯賴士葆示警：輕信強權承諾必不智

相關新聞

谷立言：美可作台灣可靠的能源來源

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報專訪指出，能源是許多台灣及美國公司非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，...

柯文哲奔父喪 批司法羅織罪名

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨出殯，因案遭收押的柯文哲，在警力戒護下無戒具返回新竹奔喪。柯在家祭中聲淚俱下，念祭文表示「...

沈伯洋被指收受AIT資助 侯漢廷籲國安單位調查

台北市議員侯漢廷指出，黑熊學院創辦人、現任立委沈伯洋在二○二二年曾表示，美國在台協會（AIT）曾資助黑熊學院辦基礎營，錢...

立院公聽會／普發現金 政院：不宜常態化

立法院財委會昨召開還稅於民公聽會，引發多位學者及藍綠立委交鋒，綠營立委質疑藍營是為緩解大罷免。國民黨立委賴士葆表示，還稅...

朝野競推民生法案 藍：綠早該跟進

立法院新會期開議，朝野競相端出民生法案，被解讀為力抗「罷免會期」，強化討好選民。學者認為，此舉有助穩住基層支持者，也有助...

觀察站／藍營與小草送暖 柯文哲悲憤抗綠

民眾黨前主席柯文哲在各界矚目下奔喪，跪在父親靈前數度哽咽，祭父文回顧柯爸二二八受難者過往，也提及自己被司法羅織罪名，柯妻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。