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谷立言多次強調「能源韌性」 藍：執政黨應放棄反核神主牌

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導
台灣能源進口變化 製表／陳儷方 圖／聯合報提供
台灣能源進口變化 製表／陳儷方 圖／聯合報提供

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受媒體專訪提到能源問題，國民黨昨表示，執政黨應重新檢視能源政策，放棄反核神主牌；民眾黨立委張啓楷也說，既然美方出手幫忙，呼籲政府慎重思考。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，與各國合作能源議題是持續努力的方向，若直接扣成「核能是唯一選項」是比較切割式的解讀。

國民黨指出，谷立言多次公開強調能源韌性重要性，去年接受專訪時甚至指台灣無法提供足夠綠電和水源才導致半導體業被迫赴美投資，谷立言發言重點在於民進黨該調整能源政策，放棄反核神主牌讓能源政策回歸產業民生需求的務實考量。

國民黨立委賴士葆表示，谷立言和AIT前處長司徒文都提過，台灣沒理由不使用核能，如果美國藉由推銷核能設備給台灣讓民進黨政府能改變非核政策、降低台電每年動輒二千億元以上的虧損也不是壞事，相信多數台灣人會支持重啟核電以符合世界「減碳不減核」趨勢。

國民黨立院黨團總召傅崐萁則嘲諷民進黨，面對美國壓力、川普開賣軍購、能源「菜單」我方都得埋單，「民進黨連台積電都可以賣了，反核神主牌又怎麼不能交易？」

張啓楷表示，台灣有供電不穩、電價過高的問題，核能發電確實是重要解方，賴清德總統已明確表態多買天然氣，我國核電廠也多是由美國提供相關技術，希望民進黨政府參考美方說法，「多聽美國老大哥的話」。

核能 民進黨 美國在台協會

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