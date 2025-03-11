觀察站／藍營與小草送暖 柯文哲悲憤抗綠

民眾黨前主席柯文哲在各界矚目下奔喪，跪在父親靈前數度哽咽，祭父文回顧柯爸二二八受難者過往，也提及自己被司法羅織罪名，柯妻陳佩琪淚喊「政治干預司法」，句句牽動「小草」心中悲情。就連總統府派員、送花致哀都動輒得咎。告別式充滿政治味，顯見綠白對立難休止。

柯爸告別式政壇大咖雲集，前總統陳水扁、馬英九與立法院長韓國瑜排排坐，國民黨立院黨團總召傅崐萁與藍白立委超過卅人大陣仗到場，民進黨立院黨團則有總召柯建銘、立委莊瑞雄出席。賴清德總統未到場，卻成為話題焦點。

柯文哲去年八月被控於京華城案涉圖利、貪汙後遭羈押，這是賴清德總統去年就職，繼桃園市前市長鄭文燦被控涉貪後，不到四個月第二名卸任直轄市長遭收押。鄭被起訴後低調至今，柯遭起訴求重刑後，辭去黨主席再遭羈押禁見，兩人短時間難有翻身之日。

柯文哲曾參選總統，鄭文燦也曾是熱門人選，賴總統「揮刀」肅貪，卻挨批整肅異己，不只藍白陣營，連綠營內部都有所忌憚。賴總統昨未出席柯父告別式，但從總統府是否派人弔唁，到憑空消失的總統花籃，賴仍然是輿論焦點，更顯示柯賴、白綠衝突未止。

新竹市是柯文哲故鄉，也是民眾黨唯一執政縣市，柯父告別式聚集各地小草，追逐載柯文哲的警備車，也列隊舉牌「感謝柯爸」。

停職中的新竹市長高虹安到場未受訪，離去時小草簇擁高喊「高虹安是無辜的」。柯家人聲淚俱下，激起支持者的同情與悲憤。

從苗栗縣長鍾東錦「情義相挺」，傅崐萁「為柯文哲發聲」，更顯出藍白與無黨籍政壇友人對柯家的溫暖。柯文哲昨說「獄中聽見父親過世，是我一生遺憾」，並批司法羅織罪名；柯爸告別式後，關於柯案司法迫害、政治干預的爭議，也進入新的篇章。