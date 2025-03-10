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全民普發1萬元有譜？ 十一大醫護團體籲挹注醫療費用

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
許多民眾關心是否有普發現金可領，十一大醫護團體籲經費應用於挹注醫療費用，保障民眾健康。圖／聯合報系資料照片
許多民眾關心是否有普發現金可領，十一大醫護團體籲經費應用於挹注醫療費用，保障民眾健康。圖／聯合報系資料照片

立法院今召開「稅收超徵還稅於民」公聽會，對政府是否應普發現金進行討論。國民黨立委賴士葆說，雖然財政部與行政院對普發現金法制化持保留態度，但行政院長卓榮泰在院會上表現出一定彈性，表示可就規畫方向進行調整，提供進一步討論空間。若立法院於5月通過特別條例，推估最快8月發放1萬元。

對此，十一大醫界、護理界公協會、全聯會共同發出聯合聲明指出，政府超收稅金應優先用於保障民眾健康權益，挹注醫療費用促成優質的健保永續。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，財政部日前公布去年超徵稅收5283億元，立法院先進對超收稅金用途提出諸多建議，然而守護民眾健康為國家安全的基本。國家創造再多的財富，如果沒有民眾的健康權益做基礎，一切都是歸零。

聲明指出，長年以來，我國以低廉的成本維持優質的全民健保，民眾以便宜的價格就能享受到方便且高品質的醫療服務，然而，值此健保施行30周年之際，許多因過度節約成本及資源投入不足所產生的弊端已逐漸浮現。

例如急重罕難疾病的支付標準長期偏低，癌症、罕病用藥及新藥新科技因預算不足無法引進，醫護人員薪資與專業養成及血汗付出不成比例，健保點值長期打折，最直接的影響就是照顧急重罕難疾病的醫療人員流失，護理人力大量出走，沒有護理師沒有未來，醫院急診壅塞，已嚴重影響民眾的健康權益。

醫界希望行政院及立法院先進在超收稅金的使用方面，能超越齊頭式的平等，將寶貴的資源用在刀口上，優先挹注於長期費用不足的健保基金、癌症基金、罕病基金及新醫療新科技等醫療費用，如此將能維持健保費率無須大幅調整下，優質的全民健保能永續經營，同時可改善醫護人員的執業環境,避免醫療崩壞，永保民眾幸福健康。

聲明由中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、中華民國護理師護士公會理事長紀淑静、台灣醫院協會理事長李飛鵬、台灣醫學中心協會理事長陳建宗、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣醫務管理學會理事長洪子仁、中華民國區域醫院協會理事長吳鏘亮、台灣社區醫院協會理事長朱益宏、中華民國基層醫療協會理事長林應然、中華民國基層醫師協會理事長潘志勤、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮共同發表。

健保點值 立法院

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