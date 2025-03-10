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綠因美供核能而擁核？ 傅崐萁酸：反核神主牌也可交易

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受專訪說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，引發討論。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，民進黨為貪汙反核，還不斷吸台灣人的血，如今連台積電都可以賣了，反核神主牌又怎麼不能交易？

谷立言表示，能源是許多台灣公司和美國公司都非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，而美國作為全世界最大的能源出口國，可以作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。外界關注，若美國要求台灣重啟核能，民進黨非核家園立場是否會轉變。

傅崐萁酸，民進黨當然很不願意放棄廢核，但貪汙怎麼能用核能呢？就是要不斷吸台灣人民的血，如今面對美國壓力、川普開賣軍購、賣能源的「菜單」，我方都得買單；民進黨連台積電都可以賣了，反核神主牌又怎麼不能交易？看看韓國三星，人家是多強硬挺直腰桿，但台灣卻讓世界最高端的2奈米、1.6奈米製程都搬到美國去，矽盾破了，還有誰能保護台灣？

另外，有關近期國民黨力推一系列福國利民法案，遭質疑因應大罷免，且是為「討好選民」。傅崐萁表示，連福國利民法案都可以質疑，表示民進黨心中完全沒有人民，事實上民進黨從去年到今年完全都在操作政治議題跟對抗，欺負全國人民，還洗腦人民，讓人民都看不到真相。

核能 民進黨 美國在台協會

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