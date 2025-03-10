花東快速公路經費暴漲做不了 傅崐萁問賴清德：心中有人民？
交通部上月底審查「花東快速公路」可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件。國民黨立委傅崐萁表示「非常詫異」，回想2016年初規畫花東快只需820億元，2023年再評估已需2500億元，過去低成本不做，如今才說不符經濟效益，試問賴清德：「你心中有人民嗎？」
傅崐萁表示，心中沒有人民的賴清德政府，認為花東快速公路因為不符經濟濟效益，可行性評估再度被打回票；無論是前總統蔡英文、賴清德總統、副總統蕭美琴，選前到花東都信誓旦旦承諾興建花東快，給人民一條安全回家的路，如今看來這些競選支票不過是天邊彩霞，看不到也摸不著。
傅崐萁指出，蔣經國曾說「今天不做，明天就會後悔。」2016年初規畫花東快只需820億元，2023年再評估已需2500億元。今年物價飆漲，造價經費逼近4000億元。過去低成本可以做的時代，民進黨政府不願興建，現在四4000億才能完成時，才說不符經濟效益。試問賴清德：「你心中有人民嗎? 基本的道路建設，以人為本、人權至上，難道國家的建設都是以經濟效益為主嗎？」
傅崐萁提到，再看看這兩天被國家出賣的台積電，直接投資損失就是5兆元新台幣，還不包括後續十兆、廿兆元產業衝擊，賴政府完全不跟人民商量讓我們的護國神山、矽盾就這麼沒有了；人民只是卑微地要一條安全回家的路，賴政府卻用「經濟效益」打破過去對人民所有的承諾。
傅崐萁表示，請賴清德不要再欺負花東人民，難道賴的競選承諾都只是天邊彩霞，看不到也摸不到嗎？花東人會堅持奮戰到底，會繼續爭取花東快，直到興建完成。
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