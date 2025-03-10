快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

花東快速公路經費暴漲做不了 傅崐萁問賴清德：心中有人民？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁。記者李成蔭／攝影
國民黨立委傅崐萁。記者李成蔭／攝影

交通部上月底審查「花東快速公路」可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件。國民黨立委傅崐萁表示「非常詫異」，回想2016年初規畫花東快只需820億元，2023年再評估已需2500億元，過去低成本不做，如今才說不符經濟效益，試問賴清德：「你心中有人民嗎？」

傅崐萁表示，心中沒有人民的賴清德政府，認為花東快速公路因為不符經濟濟效益，可行性評估再度被打回票；無論是前總統蔡英文、賴清德總統、副總統蕭美琴，選前到花東都信誓旦旦承諾興建花東快，給人民一條安全回家的路，如今看來這些競選支票不過是天邊彩霞，看不到也摸不著。

傅崐萁指出，蔣經國曾說「今天不做，明天就會後悔。」2016年初規畫花東快只需820億元，2023年再評估已需2500億元。今年物價飆漲，造價經費逼近4000億元。過去低成本可以做的時代，民進黨政府不願興建，現在四4000億才能完成時，才說不符經濟效益。試問賴清德：「你心中有人民嗎? 基本的道路建設，以人為本、人權至上，難道國家的建設都是以經濟效益為主嗎？」

傅崐萁提到，再看看這兩天被國家出賣的台積電，直接投資損失就是5兆元新台幣，還不包括後續十兆、廿兆元產業衝擊，賴政府完全不跟人民商量讓我們的護國神山、矽盾就這麼沒有了；人民只是卑微地要一條安全回家的路，賴政府卻用「經濟效益」打破過去對人民所有的承諾。

傅崐萁表示，請賴清德不要再欺負花東人民，難道賴的競選承諾都只是天邊彩霞，看不到也摸不到嗎？花東人會堅持奮戰到底，會繼續爭取花東快，直到興建完成。

傅崐萁 花東快

延伸閱讀

賴清德是否贈花籃？民眾黨發言人：總統府若說有送到 那就感謝

【重磅快評】賴清德拚出場橋段華麗 林右昌恐怕不給力

傅崐萁悼柯承發 他：培養柯文哲帶動民主浪潮 盼司法公正

賴清德稱台不是棋子 她嘆：抱虎驅狼 與烏克蘭處境相近

相關新聞

立院11日起處理總預算財劃法覆議案 藍綠白隔空叫陣

立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨團今天表示，盼藍白起義來歸，支持覆議案。國民黨團則呼籲政府勿以覆議為...

公教成棄子？公教退休總會赴立院向國民黨團表達四訴求

中華民國各級公教退休人員總會今赴立法院拜訪國民黨立法院黨團，表達四大訴求，盼能為他們發聲。國民黨團表示，該做的都在進行，...

退休師遭架離…藍指隨扈被停職遭打壓 警政署：影響警察形象已歸建

國民黨立法院黨團今天表示，日前國民黨花蓮縣黨部舉辦問政說明會，立委與縣長的隨扈把鬧場的退休老師「勸離」，卻遭警政署火速停...

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天上午結束，柯文哲妻子在柯戒護奔喪離去時，才高舉雙手怒喊司法不公，下午立刻把握最後一...

綠因美供核能而擁核？ 傅崐萁酸：反核神主牌也可交易

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受專訪說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，...

花東快速公路經費暴漲做不了 傅崐萁問賴清德：心中有人民？

交通部上月底審查「花東快速公路」可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件。國民黨立委傅崐萁表示「非常詫異」，回想2016...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。