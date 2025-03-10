快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

立院11日起處理總預算財劃法覆議案 藍綠白隔空叫陣

中央社／ 台北10日電
立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨團今天表示，盼藍白起義來歸，支持覆議案。國民黨團則呼籲政府勿以覆議為藉口，搞政治操作。民眾黨團說，會否決覆議案。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，總預算及財劃法修法在委員會審理時欠缺討論，覆議是一個可以重行討論的機會；國民黨、台灣民眾黨立委這段時間是否感受到民意的沸騰與憤怒，希望這次的補考、補課，藍白願意起義來歸，支持行政院所提覆議案。

吳思瑤也說，行政院有權提出覆議，立法院有責在過程中提出詢答、辦論，公民也有權利了解真相，對於覆議案，民進黨團希望充分且完整的討論，因此主張一個案子有24位立委能詢答，讓真理越辯越明，但在藍白聯手表決並通過下，一個案子只剩14位立委可以質詢行政院長。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨政府已經多次提出覆議，是史上最不尊重立法權的行政院。頻繁的覆議案，不只可能拖延改革進程，更無助國家發展，不僅增加立法的不確定性，也無助於解決民生問題。

羅智強說，呼籲政府以穩定、務實的態度，專心解決當前國政問題，包括醫療量能不足、詐騙橫行、房價高漲等議題，而不是繼續以覆議為藉口，大搞政治操作。

民眾黨團副總召張啓楷日前受訪時表示，過去行政院對總預算從來沒有提過覆議案，這次行政院提覆議的理由是凍結數太高，但以前就有過凍結數更高的例子；至於財劃法修法是民進黨在20幾年前就提過的，這2個覆議案都不需要提出。

張啓楷說，既然行政院提出覆議案，黨團尊重，立法院也安排2天時間審查，並邀行政院長卓榮泰報告、詢答，這已經是直球對決；民眾黨團會否決這2個覆議案，正常判斷這2個覆議案都不會通過。

立法院 行政院 覆議案

延伸閱讀

送別父親柯承發 民代轉述柯文哲念祭文哽咽近1分鐘無法出聲

【專家之眼】卓榮泰把你我當笨蛋耍？財劃法覆議的博弈

台糖冠名贊助嘉義大學 讓Kano棒球傳奇再創高峰

台電擬全面調漲民生用電 張啓楷提「降電價」三大解方

相關新聞

立院11日起處理總預算財劃法覆議案 藍綠白隔空叫陣

立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨團今天表示，盼藍白起義來歸，支持覆議案。國民黨團則呼籲政府勿以覆議為...

公教成棄子？公教退休總會赴立院向國民黨團表達四訴求

中華民國各級公教退休人員總會今赴立法院拜訪國民黨立法院黨團，表達四大訴求，盼能為他們發聲。國民黨團表示，該做的都在進行，...

退休師遭架離…藍指隨扈被停職遭打壓 警政署：影響警察形象已歸建

國民黨立法院黨團今天表示，日前國民黨花蓮縣黨部舉辦問政說明會，立委與縣長的隨扈把鬧場的退休老師「勸離」，卻遭警政署火速停...

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天上午結束，柯文哲妻子在柯戒護奔喪離去時，才高舉雙手怒喊司法不公，下午立刻把握最後一...

綠因美供核能而擁核？ 傅崐萁酸：反核神主牌也可交易

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受專訪說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，...

花東快速公路經費暴漲做不了 傅崐萁問賴清德：心中有人民？

交通部上月底審查「花東快速公路」可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件。國民黨立委傅崐萁表示「非常詫異」，回想2016...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。