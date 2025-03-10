公教成棄子？公教退休總會赴立院向國民黨團表達四訴求

中華民國各級公教退休人員總會今赴立法院拜訪國民黨立法院黨團，表達四大訴求，盼能為他們發聲。國民黨團表示，該做的都在進行，誓言達到終點，不只是公教人員的尊嚴，任何不公不義的事都該回復，若有提案就一定要通過，目前也正積極跟民眾黨溝通協調中。

大罷潮持續，傳國民黨因此未將「公務人員退休資遣撫卹法」修正案列為優先法案，甚至遭全國公務人員協會前理事長李來希批「法案不過，別想基本盤出來投票。」中華民國各級公教退休人員總會今也赴立院請願接待室拜會立法院國民黨立法院黨團，並提出四大訴求，盼在野黨為他們發聲。

總會長胡敦富表示，今天是來為基層弱勢公教人員發聲，政府基於信賴保護原則，本來就要保障他們福利，尤其近期通貨膨脹、物價上漲嚴重，蔡英文政府卻砍公教所得替代率，大家將青春奉獻給國家，卻沒得到妥善照顧跟保障。他強調，他們不反對改革，但應畫好時間點，而非通通砍。

胡敦富表示，總會提提出四大訴求，第一，請政府停砍公教人員退休所得替代率，維持公教生活；第二，所得替代率不要再低於本俸兩倍的67.5至65%；第三，維護公教尊嚴，體恤退休人員；第四，通貨膨脹嚴重，不少公教人員晚年基本生活品質堪憂。