快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親告別式上午結束，柯妻陳佩琪（右二）稍早把握最後一次會客機會，再度驅車前往北所會見丈夫。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親告別式上午結束，柯妻陳佩琪（右二）稍早把握最後一次會客機會，再度驅車前往北所會見丈夫。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天上午結束，柯文哲妻子在柯戒護奔喪離去時，才高舉雙手怒喊司法不公，下午立刻把握最後一次家屬會客的機會，再度前往台北看守所會見柯文哲，來去時均不發一語。

根據台北地院日前裁定，身為長子柯文哲解除禁見的對象，包括母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名至親，時間自2月27日至3月10日今天柯父告別式為止，每天僅能會客一次。

先前陳佩琪等人進入北所與柯文哲會客時，北所基於柯文哲遭逢親屬、家屬喪亡，彈性延長其接見時間達法定上限的30分鐘，以兼顧人倫關懷。今天陳佩琪則趕在上午告別式後，立刻把握下午4點前最後一次接見機會，下午再度驅車至北所見柯文哲，隨後回歸正常羈押禁見。

陳佩琪未如上午情緒激動，擅自對外發言，以避免對接下來的案件密集審理產生影響。

告別式 柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

沈慶京行賄柯文哲明天開庭 換掉「前特偵女檢」仍找前檢察官

柯文哲未戴戒具奔喪 律師曝司法至少有4度禮遇

柯文哲兒子柯傅堯現身 低調為祖父送行

送別父親柯承發 民代轉述柯文哲念祭文哽咽近1分鐘無法出聲

相關新聞

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天上午結束，柯文哲妻子在柯戒護奔喪離去時，才高舉雙手怒喊司法不公，下午立刻把握最後一...

AIT處長谷立言：美國能作穩定能源供應來源 包含核能

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受自由時報專訪指出，能源是許多台灣公司和美國公司都非常...

立法院還稅於民公聽會 眾多學者出席發言但看法兩極

立法院財委會今召開還稅於民公聽會，會上眾多學者表示不同意見，有學者認為要優先還債，但也不少學者認為政府過去沒在還債，那就...

美稱可供台灣核能 藍委葛如鈞：一定「接球」迎接能源轉型

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受專訪說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，引發討論。國民黨立委葛如鈞表示，...

柯文哲未戴戒具奔喪 律師曝司法至少有4度禮遇

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今天告別式，北所戒護柯文哲參加家祭，柯未戴戒具。律師黃帝穎今天接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目...

柯爸告別式四叉貓送花籃致意 PO文遭網嗆：怎不去靈堂拍照？

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今（10）日上午舉行告別式，柯文哲在上午8時53分抵達家祭，告別式在竹市生命紀念園區景行廳舉辦，藍綠白都有代表人物到場致意，許多政壇人物皆有送上花籃哀悼，網紅四叉貓劉宇席也獻上花籃致意，並發文拍照，但網友直嗆「怎麼不進去靈堂拍照」，四叉貓也直接回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。