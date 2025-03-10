把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天上午結束，柯文哲妻子在柯戒護奔喪離去時，才高舉雙手怒喊司法不公，下午立刻把握最後一次家屬會客的機會，再度前往台北看守所會見柯文哲，來去時均不發一語。

根據台北地院日前裁定，身為長子柯文哲解除禁見的對象，包括母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名至親，時間自2月27日至3月10日今天柯父告別式為止，每天僅能會客一次。

先前陳佩琪等人進入北所與柯文哲會客時，北所基於柯文哲遭逢親屬、家屬喪亡，彈性延長其接見時間達法定上限的30分鐘，以兼顧人倫關懷。今天陳佩琪則趕在上午告別式後，立刻把握下午4點前最後一次接見機會，下午再度驅車至北所見柯文哲，隨後回歸正常羈押禁見。

陳佩琪未如上午情緒激動，擅自對外發言，以避免對接下來的案件密集審理產生影響。