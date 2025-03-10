立法院還稅於民公聽會 眾多學者出席發言但看法兩極

立法院財委會今召開還稅於民公聽會，會上眾多學者表示不同意見，有學者認為要優先還債，但也不少學者認為政府過去沒在還債，那就還給人民，且政府虧損怎叫人民來埋單？藍綠立委也是爭吵不休，身兼會議主席的立委賴士葆表示，福國利民法案，對大家都是加分，相信會順利。

國民黨立委、財委會召委賴士葆今召開還稅於民公聽會，邀集北中南多位學者專家、朝野立委及部會官員發表看法，其中除朝野立委外，學者也對於發不發現金持兩派看法。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗認為，普發現金還要再花成本還現金，徒耗雙重公務資源，應下次少收一點即可，且仍應還債優先。政治大學財政系主任陳國樑也說，超徵本質是「估計誤差」，不表示財政有餘裕，過去普發現金是打開「潘朵拉的盒子」，還稅政策其實是花更多錢。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝則說，政府超拿經濟成長果實，增加民眾租稅負擔，應該檢討稅制負擔；政府說要拿去還債，結果過去有兩年沒達法定額度，整體來說只符法規上的低標，且政府虧損怎關納稅人的事，怎拿納稅人的錢去還債？政治大學經濟系兼任教授林祖嘉也說，現在有AI（人工智慧）、大數據，精準估計其實不難，政府應估算更精準。

東吳大學巨資學院講座教授朱雲鵬認為，超徵拿來還債應該看整體情況，呼籲要有公平正義、全民觀點，政府現在都利用特別預算浮濫編列預算，且很多虧損是因為政府錯誤政策。前立委、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，應該取折衷點，部分排富發現金，另一些償還公共債務，若仍有餘裕，則可投入教育及醫療等基礎設施。

國民黨立委李彥秀認為，很多民眾聽到普發現金拍手叫好，其實執政黨過去也說經濟成效好應全民共享，且以過去兩黨執政經驗來看都能帶動0.3%以上經濟成長，對民生經濟很有改善。民進黨立委李坤城則說，「超徵」有誤導之嫌，應該是超過預估才對，而依法規，有剩餘的本來就要優先還債，且當中亦有地方政府的稅收，國民黨不要因為有大罷免就大撒幣。