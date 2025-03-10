美稱可供台灣核能 藍委葛如鈞：一定「接球」迎接能源轉型

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受專訪說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，引發討論。國民黨立委葛如鈞表示，國民黨早對台灣能源表達憂慮，如今AIT願協助包含核能在內等能源，民進黨卻仍用意識形態回應，甚至藉「大罷免」操作能源議題，國民黨一定會「接球」正面迎接能源理性轉型的挑戰，將能源議題列優先法案排審。

葛如鈞指出，谷立言先前就已明確指出能源不足是台積電赴海外設廠的重要原因之一，國民黨也多次對能源安全表達憂慮。如今谷立言提到協助「核能」，台灣對多元能源的探討也應從「非核」轉往「非碳家園」，不能再猶豫。

葛如鈞批評，民進黨立委吳思瑤竟還在用意識形態回應「核能不是唯一選項」，跟賴清德總統以「沒有美方壓力」來回應台積電外移一樣，還活在平行時空。更令人遺憾的是，民進黨甚至試圖藉由特定團體發動「大罷免」來操弄能源議題，這種政治操作手段我們堅決反對。

葛如鈞表示，國民黨會順應全球趨勢，接納全球「非碳家園」也就是「無煤、低碳」的返回核電浪潮，先進核能例如 SMR 小型核電的規畫等，以回應美方的釋出關於台灣能源安全的支持，一定會「接球」正面迎接能源理性轉型的挑戰，國民黨會順應全球趨勢力推「非碳家園」，將能源議題列優先法案排審。

至於排審時程，葛如鈞也說，一定會以民生需求、經濟發展為方針，以產業關注和民眾關心的議題來排案，持續與各界保持溝通，讓民眾在能源政策上獲得更高的安全感與保障，也回應美方的觀點。