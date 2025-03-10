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柯文哲未戴戒具奔喪 律師曝司法至少有4度禮遇
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今天告別式，北所戒護柯文哲參加家祭，柯未戴戒具。律師黃帝穎今天接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪，黃認為，柯文哲今天未戴戒具是特殊禮遇。包括之前討論治喪事宜可以解除禁見，過去都沒有這個案例。
黃帝穎說，過去曾有前總統陳水扁有未戴戒具的前例，當年陳前總統的思考可能是對卸任總統禮遇，所以這次柯文哲是有比照卸任總統的禮遇，但很多現任民代都沒有獲得這樣的禮遇。
黃提到，柯文哲涉京華城政治獻金等案，司法其實至少已有4度禮遇柯文哲，民眾黨主席黃國昌還一直攻擊司法，「不要得了便宜又賣乖」。包括戒護未戴戒具、討論治喪獲解除禁見、還有柯文哲拒絕提訊、檢廉調查期間柯也讓檢廉空等不破門。當初高院裁定柯文哲等被告有7大串證滅證事實，不過討論治喪事宜解除禁見，等於冒著被告串證的法律風險，還有一般在押被告會感受到不公平。
至於戒護時會上戒具，黃帝穎說，是要避免逃亡，還有保護在場的戒護人員，柯文哲未戴戒具產生的人力成本會比較高，因到現場的人力就會相對多，若有戒具就可以減少行政人力成本，不是每個人都可以受到禮遇，會給其他人感受到不公平。
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