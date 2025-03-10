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藍主張普發現金1萬元 綠委：想用大撒幣救大罷免

中央社／ 台北10日電
國民黨立委賴士葆（左上）今天召開「還稅於民」公聽會，強調政府超徵稅收應適當回饋民眾，並推動普發現金法制化，雖然行政院對法制化持反對態度，但對於今年一次性普發現金1萬元的特別條例，則表示有討論空間。聯合報系記者林俊良／攝影
國民黨立委賴士葆（左上）今天召開「還稅於民」公聽會，強調政府超徵稅收應適當回饋民眾，並推動普發現金法制化，雖然行政院對法制化持反對態度，但對於今年一次性普發現金1萬元的特別條例，則表示有討論空間。聯合報系記者林俊良／攝影

國民黨主張普發現金1萬元，立法院財政委員會今天舉行公聽會，民進黨立委李坤城說，稅收超出預期依法應優先還債，在野黨立委想用大撒幣來救大罷免，時間上來不及，對於緩解大罷免是無效的。

去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張普發現金新台幣1萬元，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」。立法院財政委員會今天召開「稅收超徵還稅於民」公聽會。

李坤城表示，國民黨籍財政委員會召委賴士葆所排的公聽會，名稱有誤導民眾之嫌，稅收其實並未超徵，是因去年經濟狀況優於預期，而有歲計賸餘。

李坤城說，稅收超出預期該如何使用，按照預算法及公共債務法規定，有賸餘應「減債還本」，多出來的稅收應優先還債。去年民進黨政府拚經濟的成果不錯，稅收優於預期。

李坤城指出，依財政部初估決算，民國113年全國稅課收入3兆7619億元，較預算數增加5283億元，其中中央課稅增加3757億元部分，連同其他歲入及歲出，並扣除債務還本後，產生的收支賸餘須待114年7月底審計部審定後，透過預算程序納編預算才可運用。

李坤城說，在野黨立委想用大撒幣救大罷免，時間上會來不及，對於緩解大罷免是無效的。財政部有「稅收估測專案小組」，也建立稅收估測模式，但為什麼都估不準，要求財政部檢討精進。

李坤城表示，他要求財政部，當在野黨提出預算法修正草案，行政院必須對外說明，多出來的稅收如何使用。與其煙火式的普發現金，建議財政部可調整所得稅的特別扣除額，尤其是因應高齡少子化社會，幼兒學前及長期照護特別扣除免稅額可調升，讓全民有感。

國民黨 李坤城 罷免

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