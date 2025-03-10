賴清德是否贈花籃？民眾黨發言人：總統府若說有送到 那就感謝

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天上午舉行，包含前總統陳水扁、馬英九、立法院長韓國瑜、藍綠立院黨團總召傅崐萁、柯建銘等大咖到場，外傳總統府前一天有致贈花籃，但會場門口卻沒看到，以及柯家人婉轉地以「國家大事為重，不需要特地來」拒絕府方派代表到場的說法，黨發言人張彤接受媒體聯訪回應，總統府若說有送到，那他們就對府方表達感謝。

針對花籃部分，張彤說，昨天開始就陸續收到非常多好友、政壇前輩致贈表達關心的花籃；隨後被移到了告別式的會場，也因數量非常多，禮儀公司一早就陸續把政壇前輩的花籃移到前面，以表尊重。

記者追問，柯家是否非常重視兩位前總統的致意，才特別把花籃移到顯眼的位置？張彤證實，「包含蔡前總統、陳前總統、韓院長等人，非常感謝大家對柯家的關心」。

媒體詢問是否有收到賴清德總統致贈的花籃？張彤回應，「總統府若說有送到，那他們就對府方表達感謝」，但花籃昨日第一時間皆是由禮儀公司處理收下，對花籃都有妥善保存中，現在儀式都還在進行當中，也非常感謝總統府致贈的花籃。

外傳有拒絕總統府弔唁部分，張彤重申兩次，「並未收到府方傳達要派員弔唁的訊息」；至於被問及柯家人是否以「國家大事為重，不需要特地來」而拒絕？張則說，「這方面我們不清楚，但就是感謝總統府的關心」。

外傳柯美蘭有向媒體透露，婉拒總統府送來的花籃，媒體追問原因為何？柯美蘭稱「這不用問吧！」記者再度致電向柯美蘭確認，柯美蘭未接電話。不過，有民眾黨地方人士透露，昨天許多人在告別式現場幫忙，直至晚間6點都沒看見花籃，今天一早大家前往告別式幫忙，也沒有看到花籃，不知道是很晚才送，還是沒有送達？