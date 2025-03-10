幕後／3個原因！馬英九決定親赴移民署 跟賴清德政府直球對決

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，復旦大學女學生宋思瑤於受訪時稱「中國台北」，民進黨窮追不捨，準備祭出重罰，馬英九決定打破沉默親上火線赴移民署說明，跟賴清德政府直球對決。

陸生宋思瑤「中國台北」說，從去年11月迄今，民進黨政府與馬辦「纏鬥」近4個月，民進黨政府3箭齊射，目的就是要堵死馬辦的陸生交流活動。

第1箭，陸委會。陸委會去年開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑表示，陸委會擬對陸生團學生脫口「中國台北」一事祭出行政處分，馬英九基金會恐於半年至5年一定期間內，不能再申請類似交流活動，陸委會今天強調，不指責學生個人，馬辦應負起責任。

梁文傑表示，將邀集相關單位按照行政程序查處，接著做出跨部會決定，行政處分會是半年或5年（不能再申請類似交流活動），召開會議討論後才能對外宣布，將會盡快地處理；陸籍人士來台灣有應盡的義務，包括邀請單位也有其義務。

第2箭，移民署去年12月發涵給馬辦，列舉5點聲明，指馬辦有違反相關規定事宜。

第3箭，台大社科院學生會接待引發爭議，社科院學生發動罷免郭姓學生會長，罷免投票結果出爐，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票，罷免案通過。

馬英九本來沒有計劃赴移民署說明，但馬英九認為，這件是事根本是民進黨政府用來操作「抗中反中」的政治手段，目的就是想攫取政治利益。

再者，陸委會早在去年就「定調」，行政處分跑不掉，馬辦要付全部責任，移民署來涵所謂的「說明」，其實是民進黨開鍘的「過場」，演一齣戲給「反中派」的支持者看。

最後，民進黨上台9年，民主倒退到「綠色恐佈」，連包容多元聲音、邀請的台大大學生都難逃被罷免命運，將兩岸青年學生交流無限上綱到國安危機，他必需站出來說話，向移民署說明，也社會大眾說明。

馬英九出席移民署說明會前發表談話，今天親自出席內政部移民署，以及行政院陸委會要求馬英九基金會說明的會議，就是希望藉此向賴清德總統的政府呼籲，不要用政治的力量與行政的手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會，這對兩岸的和平穩定不利，也不符合台灣民眾的利益。