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【重磅快評】賴清德拚出場橋段華麗 林右昌恐怕不給力

聯合報／ 主筆室
賴清德總統（右）將在民進黨中常會宣布啟動為期1個月的「人民是頭家政策說明會」，秘書長林右昌（左）則調整罷樑主要角進中央黨部。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（右）將在民進黨中常會宣布啟動為期1個月的「人民是頭家政策說明會」，秘書長林右昌（左）則調整罷樑主要角進中央黨部。圖／聯合報系資料照片

罷免戰火點燃，民進黨啟動政策說明會，由行政院長卓榮泰領軍，民進黨秘書長林右昌從原本擔心「全面對抗，行政院怎麼辦？」，迅速調整戰鬥位置，不僅延後辭職投入新北市長選舉時程，更調整罷樑要角進中央黨部。林右昌正在布局在鋪陳賴清德出場橋段，但賴清德越是華麗出場，林右昌卻是越難轉身，最終恐與新北市一役無緣。

據報導，民進黨本月12日中常會將宣布啟動為期1個月的「人民是頭家政策說明會」，比照前閣揆蘇貞昌宣講四大公投的模式，由行政院長卓榮泰領軍，利用週末下鄉開講，總計12場，鎖定6都加上花蓮縣，為大罷免加溫。

與此同時，林右昌也積極部署，將他的重要幕僚前基隆市政府發言人游本明到新聞部擔任副主任，與現有系統串接，提升議題對抗能力。至於2026新北市長選舉，林右昌除頻繁走訪地方，更傳出在年前拜訪前總統蔡英文尋求支持，並將辭去秘書長一職專心備戰初選，但大罷免來得又急又猛 ，林已決定暫緩辭職。

賴清德要不要大進場搞大罷免，總統府說了還不算數，最後還是要看民進黨立院黨團總召柯建銘怎麼說；柯建銘最早受訪時透露他和總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通過，強調「大咖一定放在壓軸，總統要出場有橋段，最終一定會要台灣人民站出來」，儘管總統府澄清賴清德尊重公民團體自主，並說從未有過「出場」的討論。

但是老柯寫好的大罷免劇本依然照走，老柯昨天還代替中央黨部宣布「總統說要下鄉宣講，這樣大家還看不懂？難道賴總統要講『大罷免』才算數？」；老柯總是越俎代庖，還真是看不到林右昌的角色。   

林右昌要怪也只能怪自己，因為他一開始就站錯位置，年初沒事跑去受訪，被問到大罷免的問題，他竟政治不正確地要各界思考，「全罷」在政治現實上是否可行、有沒有可能性，更重要的是，總統上任未滿一年，現在就談罷免，就變成全面對抗，「行政院怎麼辦，接下來的執政怎麼辦？」

顯然，林右昌的擔心是多餘的，從事件發展來看，發號施令啟動大罷免說明會的是賴清德，領軍下鄉的是卓榮泰，他們有在擔心政局不穩？擔心朝野對抗不利執政嗎？即使老柯被綠委指他怪怪的，擔心認知已經出問題，應該去接受精神鑑定，但老柯屢投屢中，在民進黨內的參考值顯然大於林右昌。     

事實擺在眼前的是，賴清德在意的並非政局穩定與否，反而是大罷免出場的橋段是否夠華麗；卓榮泰已不惜踐踏民主憲政領旨將下鄉開講，林右昌只把拆樑行動要角調到新聞部，何況拆樑行動還是失敗告終，在賴清德眼中，林右昌恐怕還真是不給力，又怎能承擔日後光復新北的任務呢？          

  

林右昌 罷免

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