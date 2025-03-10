柯文哲父親告別式 陳水扁馬英九韓國瑜弔唁

主計總處公布2024年受僱員工平均薪資，無論是經常性薪資或總薪資增幅，都打破多年紀錄，但勞工變幸福了嗎？恐怕仍有不少勞工無感。政府動員各部會低薪找出解方，相較過去也有創新做法，例如最近上路的要求上市公司章程訂出年度盈餘提撥一定比率為基層員工加薪，但只是極小一步。如果政府還是帶頭低薪，薪資透明機制也在原地踏步，勞工低薪困境仍難解。...

2025-03-10 14:30