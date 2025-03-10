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柯文哲父親告別式 陳水扁馬英九韓國瑜弔唁

中央社／ 新竹市10日電

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，他的父親柯承發病逝，今天舉行告別式，前總統陳水扁、馬英九及立法院長韓國瑜等政治人物出席公祭弔唁。

柯文哲妻子陳佩琪3月7日替柯文哲向台北看守所申請返家探視，希望能同意柯文哲參加柯爸告別式。柯文哲今天上午8時53分由多名法警戒護出席家祭，全程未戴手銬、腳鐐，約停留1小時。

家祭結束後，柯文哲持麥克風向親友答謝，多名支持者在場外高喊加油。隨後在陳佩琪陪下同步出會場，柯文哲由法警戒護上車離開。

公祭於上午10時20分開始，包括陳水扁、馬英九、韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民眾黨中央黨部秘書長周榆修等人出席弔慰。

另外，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安（停職中）等到場。場外，有支持者手舉「柯爸爸請放心，小草當柯文哲的靠山」等標語。

公祭結束後，柯文哲母親何瑞英在多人攙扶下離開會場，後續由柯家人將靈柩送往火化場。

柯文哲 韓國瑜 馬英九

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