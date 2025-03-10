柯文哲父親告別式 陳水扁馬英九韓國瑜弔唁
前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，他的父親柯承發病逝，今天舉行告別式，前總統陳水扁、馬英九及立法院長韓國瑜等政治人物出席公祭弔唁。
柯文哲妻子陳佩琪3月7日替柯文哲向台北看守所申請返家探視，希望能同意柯文哲參加柯爸告別式。柯文哲今天上午8時53分由多名法警戒護出席家祭，全程未戴手銬、腳鐐，約停留1小時。
家祭結束後，柯文哲持麥克風向親友答謝，多名支持者在場外高喊加油。隨後在陳佩琪陪下同步出會場，柯文哲由法警戒護上車離開。
公祭於上午10時20分開始，包括陳水扁、馬英九、韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民眾黨中央黨部秘書長周榆修等人出席弔慰。
另外，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安（停職中）等到場。場外，有支持者手舉「柯爸爸請放心，小草當柯文哲的靠山」等標語。
公祭結束後，柯文哲母親何瑞英在多人攙扶下離開會場，後續由柯家人將靈柩送往火化場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言