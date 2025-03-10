「美諜也要查」趙少康：不能拿美國錢又在台灣販賣恐懼

新黨台北市議員侯漢廷踢爆民進黨立委沈伯洋，曾接受美國在台協會（AIT）資助黑熊學院舉辦基礎營。中廣前董事長趙少康呼籲，不只要清查共諜，也要加強清查美諜，抓出台灣的「張憲義們」，不能讓這些人又拿美國錢，又在台灣販賣恐懼，兩邊賺錢。

台灣核子工程專家張憲義40年前向美國洩露台灣發展核武的計畫，導致台灣被施壓終結核武夢，日前接受美國有絈線電視新聞網（CNN）專訪，指不後悔當年的舉動。

對於侯漢廷的指控，沈伯洋表示，擔任學者時獲得很多國家的補助做研究。但他被民進黨提名成為不分區立委後，考量利益衝突等問題，便辭掉相關民間單位的理事長職位。

趙少康說，沈伯洋收美國錢、收英國錢、收我外交部的錢，境內外能收的錢都收，他的一言一行到底有什麼目的，本來就很可疑。侯漢廷又拿到錄音檔，口口聲聲要守護台灣的沈伯洋，私下說了真心話「中國的飛彈打過來，對我們（募款）有很大的幫助。」

趙少康說，沈伯洋言談中，對中共射飛彈充滿歡欣跟期待，因為有助他在台灣販賣恐懼，可以讓他賺得盆滿缽滿。黑熊學院的官網上賣時尚滅火器、防災盒、止血帶、行動淨水過濾器、防災手機掛繩組等，還在臉書投放廣告。

他批評，原來綠色真的是門好生意 ，沈伯洋身為民進黨不分區排名第一的立委，還在柯建銘力捧下，成為這個會期立法院國防外交委員會的召委，但他心中根本只有新台幣，到底還有沒有台灣 ？

趙少康提到，去年他跟侯友宜選舉時，在最後關頭，中國發射「衛星」，被國防部裝神弄鬼發了即時飛彈警告，他們的民調立即掉了6%。「紅共果然是綠共的好朋友」，老共在選舉的時候射飛彈讓民進黨有選票，平常射飛彈也讓民進黨有鈔票。

趙少康說，民進黨要大家不能「疑美」，問題是拿美國錢手短的是你們，民進黨自己不要懷疑美國就好了，台灣人又沒有拿美國錢，為什麼不能疑美？中國、美國都是台灣的境外勢力，不只要清查共諜，也要加強清查美諜，抓出台灣的「張憲義們」，不能讓這些人又拿美國錢，又在台灣販賣恐懼，兩邊賺錢，最後犧牲的是台灣的安全跟利益。