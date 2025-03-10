影／普發現金常態化？ 政院：不反對一次性發放但反法制化

立法院財委會今召開還稅於民公聽會，政院等有關單位認為，對於藉特別條例一次性發放現金可討論，但法制化、常態化普發現金則不宜。國民黨立委、財委會召委賴士葆表示，從各項數據來看還稅於民合情合理，政府也非全然反對法制化，因此兩種還稅於民的法案應都很有機會通過。

國民黨團推「還稅於民，普發現金」引發討論，賴士葆今召開「稅收超徵還稅於民」公聽會，邀集多位學者專家、朝野立委及部會官員發表看法，除朝野立委外，學者也對於發不發現金持兩派看法。

賴士葆表示，政府頻超收稅金，每次說要還債，但實際上也沒有還多少，且財政部每次都估算錯誤，還死不肯增加歲入，因此應還稅於民，今公聽會希望從兩面向來探討，第一是從預算法中規範，若超收20％以上就應發；第二是已交付財委會審查的超徵發現金特別條例，全民普發一萬元。

在聽取學者專家及民代意見後，行政院常務副秘書長李國興表示，稅課收入預算編列具不確定性，且現行已有法制可循應優先還債，不宜常態化或法制化普發現金；財政部長莊翠雲則說，會再精進稅收估測，但賦稅實徵數並非全部都畫歸中央政府，且課稅優於預期不等同財政賸餘；主計處長陳淑姿也說，實徵數超過預算數額時須先彌平差短，且須於七月審計部審定後才可運用。

賴士葆詢問陳淑姿曾承諾「還稅於民」法制化只要加但書即可推動，陳回應無論特別條例或法制化都需要行政院要來決定，這需要通盤考量，不過若立法院於5月通過特別條例，行政作業時間約需三個月。經推測也就是最快8月發放；賴再向官員詢問，大家可討論特別條例而不支持法制化？眾官員沒否認。

賴士葆最後以會議主席身份闡述結論，表示歷史總是不斷重演，前總統蔡英文過去普發現金前，也是先反對國民黨提案，後來又因民意妥協；現在大家看來並不排斥國民黨團提出的特別條例，只是反對他提出的法制化。

賴士葆批評，政府頻講應優先還債，但平均只拿5.4%出來還，僅低標，說要還債根本是糊弄大家，像新加坡、香港等也有舉債，但一樣有還稅於民，且一年平均超徵1700億綜合所得稅，都是民眾直接繳得錢，因此還稅於民合理。