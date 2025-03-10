柯爸告別式四叉貓送花籃致意 PO文遭網嗆：怎不去靈堂拍照？

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今（10）日上午舉行告別式，柯文哲在上午8時53分抵達家祭，告別式在竹市生命紀念園區景行廳舉辦，藍綠白都有代表人物到場致意，許多政壇人物皆有送上花籃哀悼，網紅四叉貓劉宇席也獻上花籃致意，並發文拍照，但網友直嗆，「怎麼不進去靈堂拍照」，四叉貓也直接回應。

四叉貓在「Threads」貼出一張「花籃照」，上面寫著「敬悼柯公承發老先生千古」、「桃李興悲」，而署名「大隻雞慢啼の老闆敬輓」，貼文曝光後，有網友直酸，「你怎麼不敢進靈堂拍照！心虛了嗎？」、「發展遲緩の老闆？」而四叉貓則在留言區貼出祭奠須知，並回覆網友「下次柯文哲出來，我再進去拍照就好」，還提醒大家「早點睡，待會還要早起」。

也有許多網友回應，「柯家唯一最正常的人，願一路好走」、「我們貓貓最善良」、「他們可能不知道署名的這位老闆是誰」、「貓貓，今天早一點開直播來聊聊」、「貓貓有情有義」、「柯爸為人算是正義，也明事理」、「你仁至義盡了」。

據《聯合新聞網》報導，柯爸告別式當天有許多政壇名人參加告別式，共有前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都出席，初估約有1200人參加告別式，而不只四叉貓送花籃，前總統陳水扁、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣縣長鍾東錦、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁皆送花籃致哀悼。