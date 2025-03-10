快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

柯爸告別式四叉貓送花籃致意 PO文遭網嗆：怎不去靈堂拍照？

聯合新聞網／ 綜合報導
網路名人「四叉貓」。圖／聯合報系資料照片
網路名人「四叉貓」。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今（10）日上午舉行告別式，柯文哲在上午8時53分抵達家祭，告別式在竹市生命紀念園區景行廳舉辦，藍綠白都有代表人物到場致意，許多政壇人物皆有送上花籃哀悼，網紅四叉貓劉宇席也獻上花籃致意，並發文拍照，但網友直嗆，「怎麼不進去靈堂拍照」，四叉貓也直接回應。

四叉貓在「Threads」貼出一張「花籃照」，上面寫著「敬悼柯公承發老先生千古」、「桃李興悲」，而署名「大隻雞慢啼の老闆敬輓」，貼文曝光後，有網友直酸，「你怎麼不敢進靈堂拍照！心虛了嗎？」、「發展遲緩の老闆？」而四叉貓則在留言區貼出祭奠須知，並回覆網友「下次柯文哲出來，我再進去拍照就好」，還提醒大家「早點睡，待會還要早起」。

也有許多網友回應，「柯家唯一最正常的人，願一路好走」、「我們貓貓最善良」、「他們可能不知道署名的這位老闆是誰」、「貓貓，今天早一點開直播來聊聊」、「貓貓有情有義」、「柯爸為人算是正義，也明事理」、「你仁至義盡了」。

《聯合新聞網》報導，柯爸告別式當天有許多政壇名人參加告別式，共有前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都出席，初估約有1200人參加告別式，而不只四叉貓送花籃，前總統陳水扁、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣縣長鍾東錦、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁皆送花籃致哀悼。

網紅四叉貓在柯爸告別式送上花籃哀悼。圖擷自4xgay Threads
網紅四叉貓在柯爸告別式送上花籃哀悼。圖擷自4xgay Threads

告別式 四叉貓 柯文哲

延伸閱讀

逛夜市突遇老鼠衝出！她嚇到驚聲尖叫 男友卻搖頭：牠會躲開

上大學要買筆電還是平板？過來人分析優劣：做報告沒它很痛苦

台北房又貴又小…他在宜蘭置產「空氣好很多」 網曝隱憂：資源不佳

婆婆承諾買房幫出一半！媳挑中2800萬宅遭1句潑冷水 網挺不下去了

相關新聞

AIT處長谷立言：美國能作穩定能源供應來源 包含核能

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受自由時報專訪指出，能源是許多台灣公司和美國公司都非常...

柯文哲未戴戒具奔喪 律師曝司法至少有4度禮遇

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今天告別式，北所戒護柯文哲參加家祭，柯未戴戒具。律師黃帝穎今天接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目...

賴清德是否贈花籃？民眾黨發言人：總統府若說有送到 那就感謝

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天上午舉行，包含前總統陳水扁、馬英九、立法院長韓國瑜、藍綠立院黨團總召傅崐萁、柯建...

柯爸告別式四叉貓送花籃致意 PO文遭網嗆：怎不去靈堂拍照？

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今（10）日上午舉行告別式，柯文哲在上午8時53分抵達家祭，告別式在竹市生命紀念園區景行廳舉辦，藍綠白都有代表人物到場致意，許多政壇人物皆有送上花籃哀悼，網紅四叉貓劉宇席也獻上花籃致意，並發文拍照，但網友直嗆「怎麼不進去靈堂拍照」，四叉貓也直接回應。

谷立言稱美可為台提供核能 國民黨籲重新檢視能源政策

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受媒體專訪時說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，也正積極與在台企業及政府討論如...

要企業把盈餘分基層員工解低薪 政府卻帶頭當慣老闆？

主計總處公布2024年受僱員工平均薪資，無論是經常性薪資或總薪資增幅，都打破多年紀錄，但勞工變幸福了嗎？恐怕仍有不少勞工無感。政府動員各部會低薪找出解方，相較過去也有創新做法，例如最近上路的要求上市公司章程訂出年度盈餘提撥一定比率為基層員工加薪，但只是極小一步。如果政府還是帶頭低薪，薪資透明機制也在原地踏步，勞工低薪困境仍難解。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。