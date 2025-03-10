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谷立言稱可提供台灣核能 賴士葆：讓民進黨改變非核政策不是壞事
美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受專訪說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，也正積極與在台企業討論。國民黨立委賴士葆表示，如果美國推銷核能設備給台灣，讓民進黨政府改變非核政策，以降低台電虧損，也不是壞事。
谷立言近日接受專訪表示，美國是全世界最大能源出口國，能為台提供液化天然氣、核能等能源，並透露AIT已積極與在台企業及政府機關互相討論，美國在能源方面能夠如何滿足台灣需求。
對此，賴士葆表示，谷立言以及美國在台協會（AIT）前處長司徒文都提過，台灣沒有理由不使用核能。如果美國藉由推銷核能設備給台灣，而讓民進黨政府能夠改變非核政策，以降低台電每年動輒2000億以上的虧損，也不是壞事。
賴士葆說，相信多數台灣人會支持台灣重啟核電，以符合世界「減碳不減核」的趨勢。
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