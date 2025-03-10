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影／沈伯洋黑熊學院獲AIT贊助辦營隊 侯漢廷曝最新音檔

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新黨台北市議員侯漢廷日前踢爆民進黨立委沈伯洋在擔任台灣民主實驗室執行長接受國外勢力贊助，這兩天更接連爆料黑熊學院曾獲AIT（美國在台協會）資助辦營隊，呼籲國安單位介入調查。記者洪子凱／攝影
新黨台北市議員侯漢廷日前踢爆民進黨立委沈伯洋在擔任台灣民主實驗室執行長接受國外勢力贊助，這兩天更接連爆料黑熊學院曾獲AIT（美國在台協會）資助辦營隊，呼籲國安單位介入調查。記者洪子凱／攝影

新黨台北市議員侯漢廷日前踢爆民進黨立委沈伯洋在擔任台灣民主實驗室執行長接受國外勢力贊助，這兩天更接連爆料黑熊學院曾獲AIT（美國在台協會）資助辦營隊。侯批，沈一下說錄音檔內都是事實又說他抹黑「很明顯自相矛盾」今天也公開音檔呼籲國安單位介入調查。

該會議是在2022年9月16日一場線下會議，沈伯洋會中指出，背景疑為黑熊學院獲聯電創辦人曹興誠宣布捐助6億元支持運作後，沈提及「那時候當然大家不要講出去，現在大家都在同一個公司裡面就可以講，當時資助我們蠻重要的就是AIT。」

沈伯洋在音檔中提到，AIT給了一筆經費，讓黑熊學院可以繼續辦基礎營，也來看一下營隊現在發展是什麼樣一個狀況，有沒有地方需要修正，由於黑熊先前連公司都不是，AIT只能先將經費匯入沈個人帳戶，他在全部提領出來，接下來活動也會有AIT的人過來的主要原因。

沈伯洋說，因為AIT會不會一直資助，所以才開始募資，「一開始算蠻順利就是到一兩百萬，但到兩百萬停了很久被黃士修攻擊很慘，但也因為他的攻擊被更多人注意到，更重要的是中國飛彈打過來對我們有很大幫助。」

沈伯洋表示，全球台灣研究中心（GTI）創辦人黃文局對黑熊很有興趣，「但他認為一兩百萬不夠、幾千萬也不夠，至少要上億。」協助找本土企業家資助，沈提及，這些都是還沒有曹董介入募資階段。

AIT 沈伯洋 黑熊學院

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