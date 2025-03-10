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侯漢廷爆黑熊學院收AIT資助匯個人戶頭 沈伯洋說話了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋（左一）創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，今天在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，拿出學歷證明和美國房產資料佐證自己的清白。記者林俊良／攝影
民進黨立委沈伯洋（左一）創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，今天在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，拿出學歷證明和美國房產資料佐證自己的清白。記者林俊良／攝影

民進黨立委沈伯洋創立的黑熊學院被踢爆曾收AIT資助辦營隊，錢甚至進到個人戶頭。沈伯洋稱，他當時為學者身分，做研究拿各國補助很正常，有時是以他個人名義申請，有時則以他創立的組織，他酸，自己也拿過台北市府研究案，難不成就變前市長柯文哲側翼？

台北市議員侯漢廷爆料，沈伯洋創立的黑熊學院受境外勢力資助，2022年募款時還脫口「中國的飛彈打過來，對我們有很大的幫助」，今天又踢爆沈親口證實美國在台協會曾資助黑熊舉辦基礎營，錢還進個人帳戶，恐違反「國安法」，呼籲國安單位介入調查，沈應辭去立委。

沈伯洋今在民進黨團記者會上解釋，2022年他是大學教授，也成立組織做研究，最著名的就是「中國滲透指數」。他反問，大學教授申請預算，拿各國補助很奇怪嗎？難怪他有拿美國補助就變美國間諜，難道他有拿英國補助就變007？

沈伯洋說明，申請經費有時是以他個人名義，有時是他創立的組織，比如台灣民主實驗室或黑熊學院，這很平常，但他2023年底被提名為民進黨不分區立委後，便辭掉相關職務，避免利益衝突。他酸說，他也拿過北市府研究案，那他是不是變成柯文哲側翼？

沈提到，2021年成立黑熊學院後，向台灣民主基金會申請活動預算只拿到5萬元，顯然民眾對民防並不了解，而募資期間，適逢美國前眾議院議長裴洛西來台，中國為此試射飛彈，黑熊當時得到巨大關注，越來越多企業主表態協助，竟被曲解成「我說飛彈來可以賺大錢」，不可思議。

侯漢廷爆料，AIT資助黑熊辦營隊，還有來現場參加，是否要下指導棋，沈伯洋解釋，就好比申請國科會計畫，國科會總要來看一下吧，無論做任何計畫、營隊都是如此，否則怎麼知道有沒有做研究計畫？

另針對侯漢廷質疑沈伯洋收受AIT資助，若未來台美發生利益衝突，是否會支持台灣？沈則說，「我們是台灣立委，當然一切以台灣利益為優先」，既然愛這片土地，就要守護國家。

侯漢廷 沈伯洋 黑熊學院

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