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傳朱立倫拋有條件倒閣 鍾佳濱：奉送民團改選大禮包？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫。記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫。記者黃義書／攝影

已有32件罷免國民黨立委提案進入第二階段，傳國民黨主席朱立倫不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，藍營欲拿憲法制度解決內部問題，但支持總預算覆議才是挽救民心的最後機會；立委鍾佳濱則酸，朱是在鼓勵民團努力罷免，只要二階有20個通過，就奉送大禮包，無論是否被提議罷免，都全部重來。

民進黨團今天舉行輿情記者會，針對藍營似乎有意和白營商討倒閣，訴求化解政治僵局。

「事實證明，國民黨怕了、急了、亂了。」民進黨團幹事長吳思瑤指出，上周國民黨拋出公投救罷免，消費公共政策議題，本周又放話倒閣救罷免，但倒閣是憲法制度設計，為得是解決政治紛爭，而非解決國民黨內部問題。

吳思瑤說，賴總統召開院際協調已經一個月，當時結論就是總預算惡砍、惡刪造成憲政僵局，立法院必須省思與調整，但一個月來，國民黨不思檢討，這就是「菩薩畏因，眾生畏果」。

她強調，預算就是民生，奉勸國民黨別想著搬救兵，最有效的方法就是支持總預算、財劃法覆議案，這也是挽回民意的最後機會，一旦真的被罷免，就再也沒機會了。

民進黨立委鍾佳濱指出，為何藍白不提倒閣，因為他們貪戀僥倖得來國會多數，目前國民黨區域立委將近9成面臨罷免，但藍白一起做壞事，被制裁的卻只有部分人，藍營立委當然不平，相信朱立倫近來承受極大壓力，開始拋出「有條件」倒閣。

鍾佳濱指出，若罷免通過，該立委不能參加補選，若重新改選，這些人還能重新參選，也會紓解被鎖定的目標區壓力，「大家想想葉元之，他想不想全面改選，一定想」，朱立倫已經告訴全國民團，若想讓未被提案罷免的金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生可以重選，只要有20個藍委通過第二階段罷免，就奉送大禮包，大家聽了開不開心？

國民黨 民進黨 罷免

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