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立院還稅於民公聽會 政院：不宜將普發現金制度化

中央社／ 台北10日電

國民黨主張普發現金1萬元。行政院今天說，現行法制規定稅課收入優於預期，應優先減少舉借、還債及累積到歲計賸餘，不宜將普發現金法制化；歲計賸餘應優先償債或留供因應未來重大政策，不宜常態化普發現金。

去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張全民普發現金新台幣1萬元，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」。立法院財政委員會今天召開「稅收超徵還稅於民」公聽會。

行政院副秘書長李國興報告時指出，台灣對外貿易依存度高，易受國際政治經濟等外在變動及其他不可預期因素影響，導致預算執行結果編列數產生差距。財政部已成立「稅收估測專業小組」，並委外研究建立「精進」中央政府內地稅稅收估測模型，盼提升稅課收入估測精準度。

李國興說，現行已有法制可循，包括預算法、公共債務法已明文規定，稅課收入優於預期，應優先減少舉借、還債及累積到歲計賸餘；而歲計賸餘只是單一年度的預算執行結果，不宜將普發現金法制化，歲計賸餘應優先償債或留供因應未來重大政策，不宜常態化普發現金。

行政院主計總處主計長陳淑姿表示，稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。民國112年度總預算歲入歲出雖有賸餘，但因特別預算尚有短差，仍須以舉借債務支應。

陳淑姿說，考量稅收實徵數受經濟景氣循環影響，具不穩定性，並非每年都有賸餘，收支賸餘應優先用於償債或留供因應未來重大政事支出，不宜將普發現金納入預算法，作為常態性辦理項目。

財政部次長李慶華表示，113年度實徵數高於預算數，主要來自所得稅，而所得稅稅收占整體稅收約5成，且營利事業所得稅及綜合所得稅屬落後申報，時間差距更大，更易受編列時可掌握影響稅收因子的準確度影響。

李慶華指出，如果只以稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%或大於3000億元時，作為普發現金的發放條件，而未考量總預算的歲入執行與整體預算收支情形，恐有舉債發現金的疑慮。

李慶華 總預算 行政院

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