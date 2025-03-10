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遭指用飛彈賺錢、台美有房產 沈伯洋：無中生有

中央社／ 台北10日電

民進黨立委沈伯洋遭人指控在美國、台灣有房產，以及有綠卡、是美國間諜或曾說用中國飛彈賺錢等，引發討論。沈伯洋今天澄清，並指這些說法根本都是無中生有、造謠，試圖要模糊罷免議題等焦點。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副幹事長王義川、立委沈伯洋今天召開「飛彈來台不重要？藍白紅聯手轉移焦點，掩蓋中國真正威脅！」記者會，提出相關說明。

沈伯洋說明，針對外界鋪天蓋地的抹黑，雖然個人事小也絕非事實，但他懼怕的是中國用越來越激烈的輿論戰、心戰等，抹黑特定政治人物，甚至針對罷免團體領銜人以潑髒水的方式給予精神壓力。

沈伯洋表示，近期中國共產黨、國民黨、新黨、台灣民眾黨這個「四合一」敵人不斷攻擊他，包括有人說他是美國間諜、擁有美國3棟房產、欠債新台幣2000萬元、用NGO洗錢、台灣有1棟房產、用中國飛彈賺大錢、有綠卡、學歷造假、黑熊學院將摧毀台積電等，這都是無中生有的造謠與指控。

身為黑熊學院共同創辦人沈伯洋解釋，就任立委前是大學教授，當學者向各國申請研究補助也是公開資訊，而且他長期研究中國議題，因此成為中國眼中釘，而黑熊學院成立後，一開始沒經費，後來改走募資，當時碰到美國前眾議院議長裴洛西造訪台灣、中國試射飛彈等事件，民眾發現中國的醜惡、民防的重要，黑熊學院才受到巨大關注。

沈伯洋提到，然而他說的話被人曲解為「飛彈可以賺大錢」，這並非事實，為何國民黨、新黨、民眾黨還要上中國的車，對他施加精神壓力，呼籲民眾要注意四合一敵人要藉由這些事件，模糊罷免、藍白通過毀憲亂政法案的焦點。

至於遭人點名曾拿AIT的補助，沈伯洋回應，擔任學者時獲得很多國家的補助做研究，但他被民進黨提名成為不分區立委後，考量利益衝突等問題，便辭掉相關民間單位的理事長職位。

吳思瑤強調，不要看到黑熊就開槍、看到沈伯洋就這麼害怕，沈伯洋的研究成果可以打國際盃，現在卻被人詆毀、抹黑，這都是中國認知作戰的一部分，請各界不要掉入陷阱。

沈伯洋 飛彈 黑熊學院

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