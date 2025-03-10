柯文哲父親告別式 三黨政要齊聚哀悼

前民眾黨主席柯文哲身穿囚服、手腳未帶著戒具，10日參加父親柯承發於新竹的告別式。他在唸追思文時全程哽咽痛哭、狂擤鼻涕，表示這是他一生遺憾，並且向父親道歉「對不起父親，直到六十幾歲，還讓你如此擔心」。在告別式尚未結束前，他就被警方帶回看守所。藍、綠、白三黨10日都有政要與會致意。

念追思文哽咽痛哭

柯文哲早上在7點離開北所，在戒護人員的陪同下，送父親最後一程，早上新竹警方在各地實施維安交管，確保柯文哲外出奔喪安全。柯文哲下車時，身穿囚衣參加9點家祭，並於9點40分公祭開始前離開。

在念追思文時，柯文哲全程哽咽痛哭，表示自己從小不用別人督促就很認真唸書，父親看了成績單，雖然沒多說什麼，但他知道父親很高興，因為父親的讀書機會被當年白色恐怖剝奪，但很努力工作，「他是我們柯家最堅強的支柱和靠山」。

歎自己對不起父親

柯文哲指出，2013年當他可能參選台北市長的消息傳開後，爸爸從新竹搭車到台北，跑到台大醫院勸說「還是好好當醫生」、「我228失去父親，我不要再失去兒子了」。而當柯文哲講到這段時停頓好幾秒，情緒激動到說不出話來。

他最後歎說「對不起父親，直到六十幾歲還讓你如此擔心，請父親安息吧！你兒子會像你一樣，繼續堅強面對挫折跟打擊，請不要為我擔心，在天之靈請庇佑著媽媽，保佑她身體健康，我也會好好照顧媽媽的，我相信苦難都會過去，總會有重見光明的一天。」

藍綠政要齊哀悼

除了民眾黨的黨公職外，包括前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、國民黨立院黨團總召傅崐萁與民進黨立院黨團總召柯建銘與多位藍綠立委都有出席致意。

柯建銘受訪時表示，他2016年返回新竹參選立委時，柯爸默默支持他，人死為大，理當送他最後一程。大家都是用哀悼心情來參加，不宜談政治。

國民黨立委羅智強則在臉書發文說，參加柯文哲父親的告別式，送柯爸爸最後一程，看到柯文哲在公祭前就被帶走，連自己父親的告別式都沒辦法好好待完全程，這一幕讓人心酸。

另外，總統府原本要派代表前來致意，但遭到柯家婉拒，且送到殯儀館的花籃也被柯家低調移到裡面，表達無聲的抗議。

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