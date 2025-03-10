送別父親柯承發 民代轉述柯文哲念祭文哽咽近1分鐘無法出聲

民眾黨主席柯文哲今天參加父親柯承發的告別式，場面哀戚。民眾黨立委張啟楷受訪表示，柯文哲在誦讀祭文時數度哽咽，有將近1分鐘無法出聲，但他仍向父親承諾會堅強面對困難，請父親安心一路好走。

張啟楷表示，今天是個感傷也是個感動的日子，今天柯文哲終於可以回來看爸爸最後一面，柯念祭文時有將近1分鐘講不出話，一直哭，整個過程裡面好幾次都哽咽，不過他跟爸爸講，自己一定會堅強，像父親以前一樣克服所有的問題，請爸爸一路好走，不要再擔心。

張啟楷說，今天很謝謝立法院長韓國瑜，家祭時就到現場，一路陪伴柯媽媽、陳佩琪，也謝謝前總統陳水扁、馬英九來致意；國民黨主席朱立倫因父親在百日內，按習俗無法前來，特別請黨秘書長帶著近30位立委致哀，也謝謝民進黨團總召柯建銘和立委莊瑞雄來送柯爸最後一程。

張啟楷表示，柯文哲原訂早上8點10分到現場來，但因路上大堵車，整整遲了近40分鐘，所幸最後順利見了爸爸最後一面，也待到整個家祭結束，雖然過程悲傷，柯必須急著回去，但大家會一直惦記著柯剛剛跟父親的承諾。

張啟楷也提到，很謝謝今天一早到場的上百位小草們，不只想看柯文哲一眼，公祭過程裡，也逐一進去看柯媽，他們的對話令人非常感動，小草不斷安慰柯媽要把身體照顧好，柯雖然在裡面，但大家會好好照顧柯媽、讓柯早一點出來，為這個國家社會繼續打拚；好幾度小草們抱著柯媽一起哭，他謝謝小草們，也謝謝大家今天來送柯爸最後一程。

媒體詢問，總統府是否原先有意派代表到場，但遭柯家人婉轉？張啟楷回，尊重家屬決定，他不便多說。

媒體也問，傳出國民黨主席朱立倫為大罷免停損，可能提「有條件倒閣」。民眾黨立委林國城回應，今天場合不宜談國家大事，關於罷免其他問題擇期再來談。