影／推動普發現金法制化 賴士葆：確保人民共享經濟成長紅利
國民黨立委賴士葆今天舉行「還稅於民」公聽會，強調政府超徵稅收應適當回饋民眾，並推動普發現金法制化，雖然行政院對法制化持反對態度，但對於今年一次性普發現金1萬元的特別條例，則表示有討論空間。
公聽會上行政院常務副秘書長李國興回應，政府過去曾依經濟環境需求發放現金，但目前仍需評估今年的財政狀況與經濟需求，對於賴士葆提出的「超徵稅收普發現金法制化」則表達反對立場。賴士葆質疑若行政院不希望法制化，是否代表支持國民黨團提出的普發現金特別條例？李國興回應「特別條例部分沒那麼排斥」，賴士葆進一步強調，若條例中加入「遇重大天然災害除外」等但書，是否能獲行政院支持，但未獲正面回應。
針對普發現金的執行時程，行政院主計長陳淑姿回應，若立法院於5月通過特別條例，行政作業時間約需三個月。賴士葆推估，代表通過後最快8月發放，不過還是會爭取發放時間再加速。賴士葆最後強調，由於民進黨在立法院已非多數，普發現金的推動機會大增。他表態國民黨將在本會期積極推動特別條例，確保人民能夠共享經濟成長的紅利，並期待行政院能正面回應民意需求。
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