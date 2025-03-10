影／推動普發現金法制化 賴士葆：確保人民共享經濟成長紅利

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達會場，並於家祭念祭文弔念父親，他最後上台向現場參與人員致意，感謝在他最困難時，感謝各界的幫忙，他以後有機會，再跟大家致謝，柯文哲離開時，陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」。

2025-03-10 10:33