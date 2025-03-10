王鴻薇稱香蕉1斤100元「遇詐騙」 邱議瑩︰這話對農民是最大打擊

國民黨立委王鴻薇在臉書貼文表示，她買到1斤100元的香蕉，被人問「是遇到詐騙嗎」，引發關注。民進黨立委邱議瑩表示，颱風天又天寒，影響香蕉產量，「有北部的立委說香蕉賣太貴，這種話對農民來說，真是最大的打擊」，呼籲心疼蕉農，別讓蕉農心寒。

王鴻薇3月8日在臉書貼出1張香蕉的照片並表示，「今天買香蕉，一斤100元」，還有人問她:「是遇到詐騙嗎」，王鴻薇認為，國民水果貴成進口高級價，「有看到政府在關心嗎？」。

王鴻薇的貼文引起熱議，有網友說「不僅僅是香蕉，連平價的芭樂也貴鬆鬆，農業部完全無作為」、「無能執政 不知百姓疾苦」、「委員這個價錢有一陣子了」。

也有蕉農留言解釋，去年三個颱風嚴重的侵台，接著冬天冷到現在，香蕉產能尚未恢復，長期蕉農就是靠天吃飯，「可以拜託您們多體諒蕉農嗎」。蕉農在王鴻薇的貼文底下留言，1天就有超過3700個網友按讚。

邱議瑩今天在Threads發文表示，去年接連幾個大颱風，香蕉受損慘重，加上專家說是去年底到今年初是14年來最冷的冬天，香蕉根本長不大，她今天到旗山，農民沈痛地說，四分地若一切條件良好，原本可收9000公斤的香蕉，現在只收成約50公斤，對農民來說，有香蕉可賣是最大的幸福，可是卻有北部的立委說香蕉賣太貴「這種話對農民來說，真是最大的打擊」。

邱議瑩說，務農本來就不是一件簡單的事情，完全是要看天吃飯，如何協助農民種出更好品質的農產品，過更好的生活，這一直都是政府的責任，也希望大家都能夠有同理心，一起把台灣的農業推廣的更好。