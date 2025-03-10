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影／黑熊學院遭質疑受美方資助 沈伯洋：典型中國心戰手法

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
民進黨立委沈伯洋（左）創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，甚至被指為「美國的棋子」，對此沈伯洋今天在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，是典型中國心戰手法。記者林俊良／攝影
民進黨立委沈伯洋（左）創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，甚至被指為「美國的棋子」，對此沈伯洋今天在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，是典型中國心戰手法。記者林俊良／攝影

民進黨立委沈伯洋創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，甚至被指為「美國的棋子」，對此沈伯洋今天在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，是典型中國心戰手法。

沈伯洋表示，自己在2011年至2017年赴美攻讀博士時，曾拿過美國的獎學金，「那是不是也要說我是美國間諜？」強調自己過去確實申請過來自不同國家的研究補助，因為他的研究領域與中國滲透、民防意識等議題相關，這都是非常正常的學術運作模式。

沈伯洋指出黑熊學院與台灣民主實驗室等組織，都曾依法申請相關資源，現在拿這些來做文章，根本是惡意攻擊。沈伯洋回應藍營人士的指控，拿出學歷證明和美國房產資料佐證自己的清白。

民進黨立委沈伯洋（左一）創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，今天在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，拿出學歷證明和美國房產資料佐證自己的清白。記者林俊良／攝影
民進黨立委沈伯洋（左一）創辦的黑熊學院近日卻遭質疑該組織接受美方資助，今天在民進黨立院黨團聲援下嚴正回應，痛批這些指控完全是抹黑，拿出學歷證明和美國房產資料佐證自己的清白。記者林俊良／攝影

沈伯洋 美國 黑熊學院

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