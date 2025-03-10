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國民黨：盲目撥補台電 不如普發2萬元讓人民繳電費

中央社／ 台北10日電

台電內部擬定3套劇本，若總預算案覆議成功則不需漲電價，其他兩套均調漲民生電價。國民黨今天表示，若政府不修正錯誤能源政策，與其盲目撥補台電，不如還錢於民，普發新台幣2萬元，讓人民用這筆錢去繳電費。

電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億元預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃表示，台電開始透過各種方式鋪排漲電價的劇本，怪藍白刪預算，藍白的確扣掉給台電1000億元的撥補，但台電這幾年以來電價不減反增，給多少錢都還是會漲電價，根本是民進黨錯誤的能源政策造成的。

楊智伃指出，國民黨提出非碳家園的主張，獲得超過50%民眾支持；推動核電廠延役也獲得超過70%的支持，請民進黨重新思考，應為全民利益進行調整。

與會的國民黨台北市議員柳采葳提到，台電的財務黑洞早已不是新聞，不及時扭轉錯誤的能源政策，還要政治操作，在覆議案之前放話要漲電價，將責任丟給在野黨。

柳采葳說明，國民黨主席朱立倫表示若台電要撥補2000億元，不如每戶發2萬元，反正這些都是人民辛苦錢，都是要從人民荷包拿錢去繳電價，為錯誤的能源政策幫賴政府買單嗎；此項主張在網路上是一片叫好，電費專用補助乾脆直接發錢給人民，為什麼人民要幫民進黨錯誤能源政策買單。

國民黨新北市議員黃心華強調，2024年光台積電一間公司就用掉了台灣8%的電力，估計到了2030年台積電會用掉台灣12%的電力，若沒有辦法提供足夠、穩定、廉價的發電方式，不只台灣民生用電會受到衝擊，很多國際投資也會望之卻步。

台電 國民黨 電價

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