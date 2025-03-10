父病逝柯文哲奔喪無法走完告別式全程 柯志恩：柯P心中最深缺憾

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，今天在新竹市殯儀館舉行告別式，捲入京華城弊案遭羈押中的柯文哲被准允上午8時奔喪，限制停留時間僅有1.5小時。國民黨立委柯志恩今在臉書為柯文哲抱屈說，政治可以有立場，但人性和人道考量永遠高於一切，不讓柯文哲陪父親走完告別式全程，恐在柯P及家人心中留下缺憾。

柯志恩表示，今天參加柯文哲父親的告別式，眾多人士前來送柯承發老先生最後一程，也希望給予柯文哲和家屬一些溫暖與安慰，「將心比心，相互尊重」她認為政黨間可以競爭攻防，但絕不能失去人性、道德，尤其面臨失去至親悲痛時刻，應該展現同情和同理心，莫以刁難或羞辱的方式對待。

柯志恩說，檢察官堅持繼續羈押，柯文哲已無法在病床旁陪伴父親臨終，這對身為人子而言，無疑是最大的傷痛與遺憾，今天雖准允出席告別式，但僅能停留部分時段，不能陪父親走完告別式全程，恐在柯P及家人心中留下最深缺憾，也令支持者感到惋惜與同情。

柯志恩強調，毋枉毋縱、公平審判是司法正義的底線，但柯案整個辦案過程引發輿論極大爭議，對比其他情節更重大的貪瀆弊案所受到的「司法待遇」，讓許多人為其感到不公與委屈，她並期待有朝一日，台灣司法彰顯正義，真正為人民所信賴。