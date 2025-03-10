快訊

衝擊非核？谷立言稱美可為台提供核能 吳思瑤：核能非唯一選項

三貂嶺貨物列車守車兩軸出軌 台鐵緊急搶修

西藏抗暴紀念日：簽和平協議後的悲慘下場？

父病逝柯文哲奔喪無法走完告別式全程 柯志恩：柯P心中最深缺憾

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩今天參加民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩今天參加民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式。圖／取自柯志恩臉書

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，今天在新竹市殯儀館舉行告別式，捲入京華城弊案遭羈押中的柯文哲被准允上午8時奔喪，限制停留時間僅有1.5小時。國民黨立委柯志恩今在臉書為柯文哲抱屈說，政治可以有立場，但人性和人道考量永遠高於一切，不讓柯文哲陪父親走完告別式全程，恐在柯P及家人心中留下缺憾。

柯志恩表示，今天參加柯文哲父親的告別式，眾多人士前來送柯承發老先生最後一程，也希望給予柯文哲和家屬一些溫暖與安慰，「將心比心，相互尊重」她認為政黨間可以競爭攻防，但絕不能失去人性、道德，尤其面臨失去至親悲痛時刻，應該展現同情和同理心，莫以刁難或羞辱的方式對待。

柯志恩說，檢察官堅持繼續羈押，柯文哲已無法在病床旁陪伴父親臨終，這對身為人子而言，無疑是最大的傷痛與遺憾，今天雖准允出席告別式，但僅能停留部分時段，不能陪父親走完告別式全程，恐在柯P及家人心中留下最深缺憾，也令支持者感到惋惜與同情。

柯志恩強調，毋枉毋縱、公平審判是司法正義的底線，但柯案整個辦案過程引發輿論極大爭議，對比其他情節更重大的貪瀆弊案所受到的「司法待遇」，讓許多人為其感到不公與委屈，她並期待有朝一日，台灣司法彰顯正義，真正為人民所信賴。

告別式 柯志恩 柯文哲

延伸閱讀

小草舉牌送別柯父 「謝謝給我們這麼好的柯文哲」

柯文哲離開時陳佩琪淚崩擁抱 赫見戒護員在旁持手銬袋

柯文哲奔父喪未使用戒具 北所：評估後無必要

影／柯文哲離開告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

相關新聞

總統府欲派代表參加柯爸告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發2月17日病逝，享耆壽94歲，今天告別式，柯文哲獲准奔喪，多名政要也出席。但傳出總統府原本也...

谷立言稱美可為台提供核能 吳思瑤：核能不是唯一選項

美國在台協會（AIT）處長谷立言說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，也正積極與在台企業及政府討論如何滿足台灣需求...

小草舉牌送別柯父 「謝謝給我們這麼好的柯文哲」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲上午在監所戒護人員陪同下抵達會場，並於家祭念祭文...

影／柯爸告別式 陳水扁未受訪 花籃文字曝感念柯爸原因

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，包括台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫、立法院長...

影／柯文哲離開告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達會場，並於家祭念祭文弔念父親，他最後上台向現場參與人員致意，感謝在他最困難時，感謝各界的幫忙，他以後有機會，再跟大家致謝，柯文哲離開時，陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」。

柯文哲家祭痛喊對不起父親！ 他哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達現場參與家祭，柯文哲在家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。