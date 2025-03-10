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衝擊非核？谷立言稱美可為台提供核能 吳思瑤：核能非唯一選項

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谷立言稱美可為台提供核能 吳思瑤：核能不是唯一選項

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（AIT）處長谷立言說，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，也正積極與在台企業及政府討論如何滿足台灣需求。針對此舉是否衝擊民進黨非核家園立場，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，台美在能源議題合作確實會持續深化，若直接扣合成核能是唯一選項，是比較切割式的解讀。

谷立言過去多次公開強調能源韌性重要性，並稱能源不足是台積電赴海外設廠的原因之一。他接受自由時報專訪表示，美國是全世界最大能源出口國，能為台提供液化天然氣、核能等能源，並透露AIT已積極與在台企業及政府機關互相討論，美國在能源方面能夠如何滿足台灣需求。

外界解讀，谷立言發言似乎在傳遞訊號，未來若美國總統川普認為台灣應重啟核能，可能衝擊民進黨政府的非核家園立場。

吳思瑤今在民進黨團輿情記者會上指出，大家要正向解讀，谷立言在專訪中清楚說到，台灣是讓美國再次強盛的重要首選夥伴，台灣利益就是美國利益，美國利益也是台灣利益，強化緊密而越來越深厚的合作，絕對是未來台美的重要方向。

吳思瑤續指，谷立言也提到，台美合作包括ＡＩ、量子力學，也包括能源議題，因為台灣受限於國土較小，能源要依賴外部協助，但谷立言也同時列舉多項能源，包含綠能、天然氣，乃至於核能的未來研發合作。

吳思瑤強調，台灣無論是與美國或其他各國，針對能源議題有所合作，都是政府持續努力的方向，她認為，未來任何的能源議題的合作，台美之間確實會持續深化，如果直接扣合「唯一的選項就是核能」，可能就是比較切割式的解讀。

此外，他提到，感謝谷立言接受專訪時傳達出美國對台灣的各項支持，讓台灣感受到非常大的振奮，不管是在經貿發展、能源合作，乃至於安全協力，也提到美國歷任總統對台灣的支持都採一致性政策，這是美國跨黨派的共識，都值得讓台灣社會更為安心，政府也更為穩健的向前走。

核能 美國在台協會 谷立言

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