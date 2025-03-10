小草舉牌送別柯父 「謝謝給我們這麼好的柯文哲」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲上午在監所戒護人員陪同下抵達會場，並於家祭念祭文弔念父親。許多支持者除了在現場吶喊聲援，並在路邊舉牌送別柯爸「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」。

柯文哲今天在現場念祭文，悼念父親的貢獻，他在家祭時哽咽致詞表示「父親一直在等我，卻沒辦法隨侍在側，在獄中聽到父親過世消息，是我一生的遺憾。」

在家祭的最後，柯文哲離去前對著在場弔唁的親友，以及前總統陳水扁、馬英九等眾多政壇人士表示，非常謝謝大家來送爸爸最後一程，因為在最困難的時候，請大家放心，如果有機會再跟大家一一說謝謝。

而柯文哲於上午10點17分離開，許多支持者對著車內的他暴喊「阿北加油」，另外還有許多支持者站在路邊舉牌送別柯爸，提到「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」、「謝謝柯爸爸，給了我們這麼棒的柯文哲」，以實際行動持續支持柯文哲。