柯文哲離開時陳佩琪淚崩擁抱 赫見戒護員在旁持手銬袋

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達會場，柯手腳沒帶戒具在戒護人員的陪同下參加家祭，離開時，妻子陳佩琪淚崩擁抱，在旁的矯正署人員則手持透明袋，可明顯看見手銬。

柯文哲今天抵達時，手腳都沒帶戒具，在戒護人員下車後，柯文哲隨後自行下車，並進入到公祭會場，他跪在靈堂前邊哭邊念千字祭文，感謝父親這一生的奉獻與陪伴，柯文哲說「我最後的決定，讓您這十年來為我操了不少心。我的人生這個轉彎，更讓您在臨終前失去了兒子的陪伴。」「父親終於撐不到我可以回去陪伴他，這是我一生的遺憾。」「您的兒子會像您一樣，繼續堅強的面對人生的挫折和打擊，請您不要為我擔心。」

柯文哲念完祭文後，並在公祭前向現場參與的人致謝，隨後在戒護人員的陪同下離開，陪在柯身旁的陳佩琪則淚崩擁抱，一旁的矯正署人員右手高舉、左手則拿著透明袋子，裡面裝著手銬，推估應是準備戒具備用，以備有突發的狀況。

根據柯文哲今天出席未戴戒具，北所上午有對外回應，這並非對柯文哲的禮遇，而是依羈押法相關規定，綜合所方戒護人力及現場情況評估後的決定。