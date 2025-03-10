總統府欲派代表參加柯爸告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發2月17日病逝，享耆壽94歲，今天告別式，柯文哲獲准奔喪，多名政要也出席。但傳出總統府原本也要派代表參與，但柯家人回覆「國家大事為重，不需要特地來」委婉拒絕，對此，立法院民眾黨團主任陳智菡證實，已跟家屬確認過，確有此事。

柯文哲目前因京華城案案在台北看守所羈押，因父親柯承發病逝申請於告別式當天奔喪獲准，今天早上7時10分在戒護下離開本所，由於路途塞車，早上8時53分才抵達新竹市立殯儀館，連忙趕赴9時開始的家祭。柯文哲在父親靈前跪拜念祭文，數次哽咽停留1個多小時，10時17分離開殯儀館。

今天柯爸告別式，多名政界要角都到場致哀，包含前總統陳水扁、前總統馬英九、立法院長韓國瑜、立院國民黨團總召傅崐萁、立院民進黨團總召柯建銘，及多名藍營縣市長等人到場致意。至於國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌考量父親喪儀習俗，不便親自到場。

今天早上也傳出有知情人士透露，總統府先前向柯家表達哀悼之意，欲派代表參加告別式，不過柯家人回應「總統府事務繁忙就不用，國家大事為重，不需要派人特地來。」委婉拒絕。