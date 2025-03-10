黑熊學院受AIT資助資金匯沈伯洋帳戶 侯漢廷籲調查「應辭立委」

新黨市議員侯漢廷昨天踢爆立委沈伯洋創立的黑熊學院受境外勢力資助，侯今舉行記者會踢爆沈在2022年一場會議親口證實AIT（美國在台協會）曾資助黑熊學院舉辦基礎營，錢還進入他個人帳戶，沈行為恐違反「國安法」，呼籲國安單位介入調查，沈應辭去立委。

侯漢廷指出，這場會議是黑學學院於2022年9月舉行線下會議，在場共有11人，而沈伯洋在會議中提及AIT資助一筆經費給黑熊學院，並匯入他個人帳戶，協助舉辦基礎營，後來因不確定AIT是否每年都會資助，才開始募資，更提及台灣研究中心（GTI）創辦人黃文局還幫忙找本土企業家資助。

侯漢廷說，沈伯洋曾表示拿公家的錢要受到監督很正常，該錄音檔證實沈收了AIT的錢發展黑熊學院，甚至進入沈的個人帳戶應清楚交代錢如何使用，痛批沈淪為美國旗子「最可惡的境外勢力」，沈長期主張台獨意圖顛覆中華民國，涉犯國安法，可處3年以上10年以下有期徒刑。

侯漢廷質疑，沈伯洋收AIT錢給予什麼作為回報，若台美發生利益衝突，是否支持台灣，「若支持美國就是親美賣台」，沈生為立委、國防外交委員會召委，有沒有在立法院做過利於美國利益的事，有沒有交付任何文書機密資料文檔給美國，前真子他剛舉報沈，就被特定媒體報導國安單位要查他，也讓侯感嘆「真是荒謬很民進黨」。

侯漢廷批評，沈伯洋是台灣「美國在地協力者」，既然還身為立委，呼籲「國安法」不可髮夾彎辦藍不辦綠，更呼籲賴清德總統說清楚，民進黨內部到底還有多少這樣接受美國資助患養的人到底還有多少，AIT應說清楚，如果有沈就要辭去立委。