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批民進黨錯誤能源政策 國民黨：盲目補貼不如還錢於民

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會質疑，為何要用人民納稅錢補貼台電高價收購綠電的空缺、用飲鴆止渴的方式不斷讓綠友友賺飽錢包？民進黨政府若不修正錯誤能源政策，與其盲目撥補台電，不如還錢於民。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會質疑，為何要用人民納稅錢補貼台電高價收購綠電的空缺、用飲鴆止渴的方式不斷讓綠友友賺飽錢包？民進黨政府若不修正錯誤能源政策，與其盲目撥補台電，不如還錢於民。圖／國民黨提供

經濟部3月下旬召開電價審議委員會，預計提出電價調漲方案，台電推演三套劇本。國民黨今舉行記者會質疑，為何要用人民納稅錢補貼台電高價收購綠電的空缺、用飲鴆止渴的方式不斷讓綠友友賺飽錢包？民進黨政府若不修正錯誤能源政策，與其盲目撥補台電，不如還錢於民，普發2萬元用來繳電費。

國民黨發言人楊智伃表示，台電透過各種方式鋪排漲電價的劇本，怪藍白刪預算。藍白的確扣掉給台電1000億元的撥補，但台電這幾年來電價不減反增，給多少錢都還是會漲電價，根本是民進黨能源政策的錯誤。正因民進黨拿著非核家園神主牌，台電已先投入3000億元，卻漲4次電價，漲幅高達42.9%。

楊智伃指出，，國際間已開始重新考慮核電，要重視核能以降低電價。美國能源部報告，將核能列為實現2030年前溫室氣體排放減半，以及2050年前淨零排放目標的關鍵手段；法國將核電視為2050年實現碳中和的核心目標，規畫新建6座核電廠，須增加14座以上的核反應爐。

日本政府內閣會議修訂「能源基本計畫」，將最大限度使用核能發電與再生能源，2040年核電占比「2成」；德國總理梅爾茨也表態「目前離不開核能選項」，不再堅持反核立場；瑞典將在2045年前新建10座常規核反應爐，並取消國內最多只能有10座反應爐的限制。

楊智伃說，這些國家急轉彎是為了國家發展，為了全球淨零碳排，要達到非碳家園的發展，國民黨提出「非碳家園」的主張，獲得逾50％民眾支持；推動核電廠延役也獲民調超過70%支持。民進黨持續護著非核家園，是為了自己的政治利益？還是為了綠友友的利益，請民進黨重新好好思考，應該為全台人民的利益調整。

新北市議員黃心華指出，歐洲受天然氣價格影響，近年電費提高，歐盟居民平均支付電價為每千瓦時0.24歐元，法國的平均電價為每千瓦時0.22歐元，法國電力的核能主導，造成價格優勢。根據台電去年下半年最新燃料成本數據，核能比天然氣的燃料價格便宜7倍，核能比燃煤的燃料價格便宜5倍，台電捨便宜的燃料不用，用昂貴的燃料，當然要漲電價。

黃心華舉例，台北市蓋信義線捷運造假400億元，但台電每年要政府補貼1000億元，相當於2.5條信義線的建設成本，若省下10年補貼台電，就可增加25條捷運線，相當於每縣市都可以有一條捷運，顯然錯誤的能源政策對國家建設與民生造成多大的衝擊。

他也提到，去年光台積電就用掉了台灣8%的電力，估計到2030年，台積電會用掉台灣12%電力，若無法提供足夠、穩定、廉價的發電方式，不只台灣民生用電會受到衝擊，很多國際投資也會望之卻步。

台北市議員柳采葳說，民進黨錯誤的能源政策要全民買單，但執政黨還不能及時轉彎，「台電虧慘慘，綠電賺飽飽，補助拿飽飽，人民割飽飽，綠營人士賺飽，人就跑」。不能及時扭轉錯誤的能源政策，甚至還要政治操作，在總預算覆議案前放話要漲電價，將責任丟給在野黨。

柳采葳說，國民黨主席朱立倫昨表示，若台電要撥補2000億，不如每戶發2萬元。這項主張在網路上一片叫好，民眾認為，電費專用補助乾脆直接發錢給人民，為什麼要幫民進黨錯誤能源政策埋單？賴政府應該正面回應，敢不敢重啟核電換撥補？

台電 核能 電價

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