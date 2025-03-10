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影／前立委楊文欣出殯 政壇故舊多人前往弔唁
長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣日前因病去世，上午在台中市立殯儀館舉辦告別式。因為楊文欣曾任省議會副議長，時任省長的親民黨主席宋楚瑜和省府時期故舊、前監察委員余騰芳等人今都前往出席致意。
另包括立委何欣純、總統府資政、一貫道總顧問湯文萬、前台中縣議長林敏霖、企業人士陳明德，以及政壇藍綠白等多位民代也都出席，市長盧秀燕則派建設局長陳大田前往。
致意人群中較為特殊的是後備憲兵團體，據了解，楊文欣曾任台中縣後備憲兵聯絡中心主任，以及台中縣市合併後的台中市後備憲兵荷松協會理事長，對後備憲兵多所照顧，因此台中市各區的後憲團體和憲兵單位今出動多人到場，並為楊文欣覆棺。另因楊文欣篤信佛教，也有佛教團體、信眾前往公祭。
台中市立殯儀館景福廳今天一早就擠滿人群，長億集團旗下包括朝陽科技大學等單位都派員參加今天的告別式。楊文欣的兩位胞弟楊文璽、楊文廣在景福廳前代表家族招呼前往致意的友人。
楊家摯友、前總統府資政廖了以代表追思楊文欣時，以「承擔、奉獻和情義」介紹他的一生，並說楊文欣一生雖僅64年，但歷經旁人沒有的生命歷程，曾高居國會殿堂，協助政府推行政策，也曾跌落谷底，嘗盡人情冷暖。除此，也經歷人生的高峰、商場的驚濤駭浪，和政壇的爾虞我詐，還交往過士紳、學儒和國際友人，他的一生豐富與多彩，但不管面對何種局勢，他都勇敢面對，也為家人、企業和友人承擔一切。
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